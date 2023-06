Vivienda registra 2.030 “grandes tenedores” con cinco o más propiedades en Euskadi y 492 con más de diez

El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes estima que en Euskadi hay 2.030 propietarios con cinco o más viviendas. De ellos, 492 tienen diez o más. Son datos enviados al Parlamento Vasco a instancias de Elkarrekin Podemos-IU, que recuerda que la nueva ley estatal de vivienda considera “grandes tenedores” a los que tienen más de diez propiedades pero pudiendo llegarse a considerar cinco para intervenir en caso de que las viviendas se acumulen en zonas tensionadas. Como anécdota, en la versión en euskera se ha traducido “gran tenedor” como “sardexka handi”, es decir, como si esas personas fueran utensilios de cocina enormes.

Los datos de Vivienda solicitados por Elkarrekin Podemos-IU se corresponden a información de 2021 del Eustat (Instituto Vasco de Estadística). Esos tenedores de cinco o más viviendas acumulan 42.736 y los 492 de diez o más 32.427. Avisa el consejero del ramo, Iñaki Arriola, que “265 de esos grandes tenedores pertenecen al sector público e instituciones sin fines de lucro”. Este grupo copa 20.411 de las 42.736 viviendas afectadas, Sí hay 1.765 “personas físicas o jurídicas” que tienen 22.325 casas. Su peso porcentual en relación al parque total disponible en Euskadi, 1.075.076 viviendas en 2021, “es del 2,08%”, incide el Gobierno. El gran titular de pisos es el propio Gobierno vasco. Es el gran casero.

Por territorios, hay 298 personas o entidades con más de cinco viviendas en Álava, 1.036 en Bizkaia y 593 en Gipuzkoa. En cuanto a las capitales, 208 son de Vitoria, 372 de Bilbao y 259 de Donostia. Hay 103 personas físicas o jurídicas de fuera de Euskadi con esas propiedades en la comunidad autónoma. Son el 10% de quienes tienen diez o más casas de su propiedad, por ejemplo. Indican fuentes del Gobierno que al no existir ninguna zona tensionada no es posible entrar más en detalle. La normativa estatal, aprobada por PSOE y Unidas Podemos tras un acuerdo con EH Bildu o ERC, indican que los grandes tenedores tendrán medidas de control para evitar el acaparamiento y la especulación. Es algo pensado en fondos de inversión o fondos buitre.

Por otro lado, según se han hecho eco medios como 'Gara', Euskadi Irratia o 'El Diario Vasco', comunidades de propietarios y empresas de administración de fincas han mostrado su malestar por la finalización de las ayudas para rehabilitación correspondientes a un programa cubierto con fondos europeos pero ejecutado por el Gobierno vasco. Ellos tenían como fecha de referencia de finalización del programa el 30 de noviembre pero la Administración ha acordado que las ayudas que no estuvieran solicitadas ya antes del 19 de junio no se podrán tramitar. Fuentes de Vivienda remarcan que esa fecha no se había dado nunca y que simplemente era una referencia para la finalización del programa a nivel interno. Sí es relevante como referencia que todas las obras subvencionables tienen que estar listas para 2026.