IX Aniversario Micromachismos, en imágenes

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social

“Resulta que ahora que doy un paso adelante llevo una preposición conmigo. Es 'de' Pablo Iglesias, es 'de' Pedro Sánchez, es 'de' Íñigo Errejón. No me dicen: es de Ada Colau, de Mónica García, de Irene Montero. No lo entiendo. ¿Crees que es casual?”, ha preguntado de forma retórica.

ElviraMegias