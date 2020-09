Los ayuntamientos extremeños pierden 123 millones de euros tras votar el PP o Cs contra un real decreto ley estatal

Los ayuntamientos extremeños han perdido 123 millones de euros en transferencias del Estado tras haber sido derrotado este jueves en el Congreso de los Diputados el real decreto ley sobre remanentes económicos locales, una cifra que ha sido hecho pública por el sindicato nacional de técnicos de Hacienda, Gestha.

La normativa, que ha sido tumbada por los votos de toda la oposición, entre otros PP, Ciudadanos, PNV, ERC o Esquerra, pretendía que los ayuntamientos con remanentes (ahorros acumulados), y que tienen paralizados en los bancos por una ley del PP de 2012 (Estabilidad Presupuestaria), cantidades por las que además no cobran nada sino que pagan a los bancos 70 millones de euros al año, prestaran ese dinero al Estado, que les abonaría un pequeño interés, les repartiría 5.000 millones, y además les dejaría gastar más dinero para atender a las necesidades de ayudas sociales por la pandemia (familias y empresas).

Ese gasto está limitado actualmente –el concepto de “regla de gasto”- por esa ley promovida por el ministro del PP Montoro en 2012.

La derrota de la iniciativa del Gobierno Sánchez ha sido criticada entre otros por Jorge Fabra, de Economistas Frente a la Crisis:

La propuesta del Gobierno, derrotada en el Congreso, me parecía magnífica. Prestar el superávit d los Aytmts al Estado en lugar de a los bancos, a cambio de 5.000M€ en lugar d pagar comisiones.

Algo se me escapa. Seguro que no lo he entendido. Iluminadme, p.f.

Lo digo en serio. — Jorge Fabra Utray (@JorgeFabraU) September 10, 2020

Solo han votado a favor de la convalidación del decreto ley, y su tramitación posterior como proyecto de ley enmendable, los dos partidos que gobiernan en coalición España, que son PSOE y Unidas Podemos (aunque también ha habido algunos alcaldes de esas formaciones que a título particular estaban en contra del decreto ley).

A Extremadura habrían llegado 123 millones de euros en total por unas cosas y otras (intereses, fondo general) según el sindicato Gestha, que estima que los ayuntamientos de la región tienen un ahorro inmovilizado de 379 millones de euros.

Mérida, 5,5 millones

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna (PSOE), afirma que la ciudad pierde 5,5 millones de euros a fondo perdido: "Estamos consternados", ha subrayado el alcalde en una declaración, ya que ese dinero se les iba a ingresar antes del próximo 31 de diciembre.

A su juicio y según recoge la agencia Efe, "una vez más, el PP, Casado y Monago han puesto por delante su interés particular y partidista", como hicieron en el año 2012, con la "ley Montoro", que quitaba autonomía a los municipios.

Según Osuna, los populares prefieren que el Ayuntamiento de Mérida pague un 2 % de interés a las entidades financieras por el dinero que tiene en depósito, que poder disponer del dinero.

El alcalde avisa que seguirán luchando para poder disponer de ese dinero “que es nuestro”.