La empresa de extractos vegetales de Hervás sigue adelante con su inversión

Natac Biotech, la empresa que promueve una fábrica de extractos vegetales en Hervás, para la industria alimentaria, farmacéutica o cosmética, ha confirmado que sigue adelante con el proyecto, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura un visto bueno ambiental inicial por parte de la Administración autonómica.

La actual situación económica mundial, afectada por la pandemia del coronavirus, no afecta a sus planes, según han informado a elDiarioex fuentes de la empresa.

Sobre 21.000 metros cuadrados del polígono industrial Las Cañadas de Hervás, junto a la carretera nacional 630 y otra vecinal, levantaría una factoría mediante una inversión de 7,7 millones de euros y la creación de 20 empleos.

Natac Biotech dará más información de sus planes en unas semanas.

Our brand-new #Hervás production facility will be opening soon! We can’t wait to scale up our capacity for you!#factory #organic pic.twitter.com/9cDoTbUccL