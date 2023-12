Extremadura desconoce cuánto le corresponde de los 154.467 millones del sistema de financiación a las comunidades

Extremadura desconoce la cuantía que le corresponderá de los 154.467 millones de euros, un importe histórico que supone un incremento del 14,9% respecto al año pasado, que el Ministerio de Hacienda destinará en 2024 a las comunidades autónomas del sistema de financiación autonómica y que se les comunicó el lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha indicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes, que por el momento lo que se le comunicó “son solamente propuestas” y no hay nada “definido”. “No tenemos nada definido, no se pueden hacer valoraciones, ya que son intenciones y no se ha determinado cuanto”, ha asegurado Victoria Bazaga, que sí ha avanzado que cualquier incremento que se reciba se destinará a políticas sociales.

Por otra parte y preguntas sobre el comienzo de la tramitación de la Ley de Amnistía, Victoria Bazaga ha afirmado que, como todo el mundo, se está “expectante” sobre cual es el contenido del proyecto, “las fórmulas y hacía donde van para poder manifestarnos”.

“Tenemos muy poca información y necesitamos tenerla para poder hacer esa valoración”, ha remarcado.