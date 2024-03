Extremadura ve insuficientes las medidas para flexibilizar la PAC propuestas por los ministros europeos

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha considerado que las medidas para relajar las exigencias medioambientales y flexibilizar la Política Agrícola Común (PAC) propuestas por los ministros de Agricultura europeos son “insuficientes” y “poco ambiciosas” respecto a lo que demanda el sector.

“Cualquier medida es bienvenida, pero consideramos que son insuficientes, se ha hablado mucho de que son medidas que rebajan las condiciones ambientales que se les exigen a agricultores y ganaderos, pero no es así, es sólo una parte, lo que es la condicionalidad que depende de Bruselas”, ha señalado este miércoles a preguntas de los medios. A su juicio, aún hay mucho trabajo por hacer y queda por ver lo que el ministerio español pone encima de la mesa.

Entre las medidas, que tendrán que aprobar el Parlamento Europeo para que puedan entrar en vigor, están la que exime a las pequeñas explotaciones (de menos de 10 hectáreas) de controles y de sanciones relacionadas con los requisitos de condicionalidad, “un avance y un alivio” para pequeños agricultores, según Morán.

Para Morán, queda trabajar en los ecorregímenes, los decretos y normativas de fitosanitarios y fertilizantes, la aprobación de la ley de restauración de la naturaleza y en la estrategia “de la granja a la mesa” y de biodiversidad del pacto verde pues son condicionantes de la PAC y preocupa que perjudique a la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros

Por otro lado, la consejera se ha referido, a preguntas de los medios, al proyecto de regadío de Tierra Barros, reiterando que aún no se puede licitar y que necesita la financiación del Gobierno central. “La anterior consejera de Agricultura decía que el regadío se iba a licitar en 2021, no se podía licitar entonces ni se puede licitar ahora, no están autorizados los fondos europeos para esa obra”, ha señalado. Así lo han demostrado, a su juicio, las cartas entre la anterior Junta y la Unión Europea, además de las reuniones recientes del Ejecutivo regional con la Comisión, que “lo han dejado muy claro”, ha dicho.

“La presidenta Guardiola ha hecho una apuesta total por este proyecto, y todo lo que se haga será de la mano de la comunidad de regantes, porque creemos en este proyecto”, ha aseverado. Para Morán, si no se pueden utilizar fondos europeos “habrá que buscar financiación de todas las partes”, ha afirmado a la vez que ha apuntado que el regadío de Tierra de Barros está declarado de interés nacional por el Ministerio de Agricultura por lo que, ha asegurado, “como ha participado en otros, tendrá que participar en éste”.

“El Gobierno de España, si es de interés nacional, tiene que participar en esa financiación, además de la comunidad autónoma y los regantes, tiene que se una financiación a tres bandas”, ha concluido.

Acuerdo sobre el precio del cultivo del tabaco

Por último, preguntada sobre el posible acuerdo del precio del cultivo del tabaco, la consejera ha señalado que si son precios justos para los agricultores “estamos encantados que cobren por encima del coste de producción” para que “puedan vivir ellos y sus familias”.