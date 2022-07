Milana Bonita protestará ante Felipe VI por el “nuevo timo” del tren rápido

La plataforma ciudadana Milana Bonita llevará su reivindicación de un tren digno para Extremadura a la inauguración de la primera fase de la línea de alta velocidad en Extremadura, prevista para este lines, y que contará con la presencia del rey Felipe VI.

“Vamos a pedirle cuentas al Rey. La Milana en alzamiento regional”, es el lema elegido por el colectivo para convocar a los extremeños a las 16:00 horas, en la estación de ferrocarril de Cáceres, lugar desde el que partirá el viaje inaugural del nuevo tren de altas prestaciones entre Plasencia y Badajoz, que entrará en servicio al día siguiente.

Los “milanos” también estuvieron presentes el pasado 23 de junio en la estación de ferrocarril de Plasencia (Cáceres), pancarta en mano, con motivo del viaje de prueba que realizó el nuevo tren de altas prestaciones sobre la línea de Alta Velocidad en Extremadura. Ya entonces, el portavoz de la plataforma, Juan Carlos López, señaló que el nuevo tren “es auténtico humo y un verdadero timo, ya que no va electrificado y que hasta dentro de un año o año y pico no va a poder ir con las condiciones que hemos pedido siempre, que no es otra cosa que un tren de alta velocidad extremeño”.

Otro de los miembros fundadores de Milana Bonita y “usuario del tren”, Valen José Rodríguez, ha recordado este miércoles que la plataforma “puso el problema del tren en la mesa de todos los españoles y en ello seguimos”. “Siempre nos queda molestar y eso tenemos que hacer, molestarles, porque ellos nos llevan molestando muchos años”, ha destacado.

Rodríguez ha puesto de manifiesto que los “milanos peleamos por los que cogen el tren y por los que no lo cogen, por los que lo cogen una vez o cien veces, y luchamos para que Renfe y Adif dejen de maltratarnos porque se están meando en nuestro orgullo como pueblo”. “Y esto, sobre todo, no va de partidos políticos”, ha concluido.