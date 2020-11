UGT vuelve a exigir que la Junta pague a los trabajadores en ERTE el complemento para llegar al SMI

Se anunciaron antes del verano pero aún no se han concedido. La secretaria general de UGT de Extremadura, Patro Sánchez, ha vuelto a exigir a la Junta que abone a los trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) el complemento para que puedan cobrar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que no está cumpliendo con este compromiso.

Sánchez ha recordado que esta medida fue impulsada por UGT y recogida en el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Social y Económica con motivo de la crisis de la covid-19, que firmaron en junio agentes sociales y gobierno regional.

Ha detallado que este acuerdo recogía el compromiso del Ejecutivo regional de aportar las partidas necesarias para que los trabajadores en ERTES, que cobran el 70 por ciento de su salario, pudieran llegar al SMI.

Según la secretaria general de UGT, se presentaron 8.800 solicitudes para recibir este complemento y seis meses después "no se sabe si alguien lo ha cobrado", ya que, pese a que solicitan la información a la Consejería de Educación y Empleo, no se les da respuesta.

"No sabemos cuánta gente lo ha cobrado, si es que lo ha cobrado alguien, que creemos que no", ha dicho Patro Sánchez, que ha criticado además que tampoco se haya reunido la comisión de seguimiento que también se recogía en ese acuerdo, por lo que ha lamentado que "una medida que, en principio, era muy buena" al final no de resultado.

Patro Sánchez reconoce que cuando estar personas cobren ese complemento lo harán con efecto retroactivo, pero ha señalado que esa no es la solución "porque la luz, el agua y el alquiler hay que pagarlos mensualmente".

Agilización de las ayudas

Por su parte, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se ha comprometido a agilizar el abono de las ayudas complementarias. "Nos comprometemos desde la Junta a agilizar todas las cuestiones y resolver los problemas que se hayan podido plantear", ha asegurado.

También ha afirmado que se procederá al abono cuando la convocatoria esté cerrada y se verifique que el trabajador está en ERTE y no cobra el SMI

Blanco-Morales ha explicado que esas ayudas complementarias están reglamentadas en un real decreto y que su tramitación está concatenada al reconocimiento del ERTE.