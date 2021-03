La familia de Francisca Cadenas sufre un "desastre emocional" desde que desapareció hace cuatro años

La desaparición en Hornachos (Badajoz) hace casi cuatro años de Francisca Cadenas es una de tantas que suceden en el país y que se mantienen en el tiempo sin que se resuelvan sus circunstancias y sin saber el desenlace, todo esto con la frustración de la familia de la desaparecida, que desde el 9 de mayo de 2017 y hasta hoy sufre "un desastre emocional".

Así lo ha dicho este martes a Efe uno de sus hijos, José Antonio Meneses, que ha subrayado que no hay novedades en las labores de investigación del caso de su madre y que la familia está en una situación desesperanzada por el paso del tiempo sin perspectivas de nada y el "hermetismo" de las pesquisas.

Ha explicado que la Guardia Civil les asegura que la investigación prosigue, pero la familia considera que no se le informa lo suficiente y que el tiempo va pasando sin que haya progresos. También ha dicho que las administraciones no les ayudan y que, por ejemplo, el Ayuntamiento sí colaboró al principio pero que ya no lo hace tanto. Todo esto hace que el ánimo de los familiares empeore progresivamente a pesar de apoyo día a día de los vecinos, un respaldo que es uno de sus "motores" para afrontar la situación.

Además, Meneses ha señalado que aunque por ahora, debido a la pandemia del covid, no mantienen actos públicos para recordar el caso de su madre, el próximo día 9 de mayo sí lo harán para subrayar la importancia del hecho de que, si todo sigue así, sin noticias, se vaya a cumplir el cuarto aniversario del hecho.

La familia descarta la marcha voluntaria

Días después de la desaparición, Diego Meneses, marido de Francisca, aseguró a Efe que la familia se sentía "desesperada", descartó totalmente que se marchara voluntariamente y que no encontraba el motivo de la situación, a lo que agregó que su mujer desapareció sin llevarse documentación, ni ropa "y vestida solo con una camiseta fina y con unas mallas".

Reconoció que Francisca se sentía muy cansada y que se quejaba a menudo de que tenía que hacer frente a mucho trabajo puesto que cuidaba de su madre, con la que residía en la vivienda familiar junto a él y dos de sus tres hijos.

Desde el día siguiente a la desaparición de Francisca Cadenas la noche anterior un dispositivo de unas 200 personas entre vecinos, fuerzas de seguridad y hasta un helicóptero del Plan de Lucha contra Incendios (INFOEX) la buscó infructuosamente en la localidad y sus alrededores.

Entonces, el alcalde, Francisco Buenavista, explicó a Efe que la última vez que se la vio fue en la noche del día 9, cuando salió de su casa para entregarle a un amigo de la familia su hija pequeña, de la que se había estado haciendo cargo durante la tarde. Según relató esta persona, guardia civil de profesión, después de dejarle a la niña, Francisca retomó el camino de vuelta a su casa, distante unos 60 metros, pero no llegó a ella.

Por este motivo, su hijo, al ver que ya era de noche y su no madre no estaba en casa, "llamó a este amigo para saber si su madre había ido a algún sitio con ella" y a sus familiares, por si estuviera en casa de alguno, con resultado negativo. Fue entonces cuando se dirigió a la Guardia Civil para interponer la denuncia por su desaparición.

Posteriormente, el 3 de junio unas 150 personas, en su mayoría miembros de cuerpo de bomberos, fuerzas policiales y Protección Civil, además de vecinos, participaron en una nueva operación de búsqueda, un operativo que es la primera que organizaba la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas "QSDglobal", que presidida por el periodista Paco Lobatón. Además, Lobatón asistió el 9 de agosto a la manifestación convocada en la localidad con motivo de los tres meses de la desaparición y organizada por familia y amigos.

Desde entonces se han sucedido sin resultados las labores de búsqueda e investigación, entre ellas el sondeo de pozos por parte de la Guardia Civil y el asesoramiento de la Unidad Central Operativa (UCO), así como concentraciones vecinales para homenajear a Francisca y tratar de evitar que el caso caiga en el olvido y la familia no se sienta sola cada día, meses y años de ausencia y de incógnitas.