Rescatan a una senderista en la Sierra de Gredos tras caer a una poza

Una mujer de 28 años ha sido rescatada en la Sierra de Gredos, concretamente en la “Garganta del Barranco de la Hoz”, perteneciente al término municipal de Villanueva de la Vera (Cáceres), tras sufrir un accidente al precipitarse a una poza y fracturarse la tibia y el peroné.

En el rescate, que tuvo lugar el pasado sábado, participaron el Equipo de Montaña de la Guardia Civil en Arenas de San Pedro (Ávila) con un helicóptero.

Sobre las 14:00 horas se recibió una llamada de emergencia en la Central Operativa de la Comandancia de Cáceres, en la que se informaba del accidente sufrido por esta mujer en la “Garganta del barranco de la Hoz” cuando realizó un salto a una de las pozas y sufrió una fractura de tibia y peroné.

Tras recibir la llamada de emergencia, se activó de inmediato el Equipo de Rescate en Montaña con base en Arenas de San Pedro (Ávila), quienes al llegar al lugar, tuvieron que realizar una maniobra de aproximación, dada la orografía del terreno que no permitía el rescate de la persona accidentada a pie.

Para acceder y llegar al lugar donde se encontraba la mujer, el Equipo de Montaña lo tuvo que hacer mediante la utilización de cuerdas y procediendo a su inmovilización y su extracción del barranco con el apoyo de un helicóptero que previamente había sido movilizado.

Posteriormente, dada la gravedad de la heridas, fue trasladada en el helicóptero hasta el Hospital “Campo Arañuelo” de Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde quedó ingresada.

La Guardia Civil recomienda que ante salidas o excursiones por montaña se tengan en cuenta una serie de prevenciones como llevar calzado y vestimenta adecuada, no sobreestimar nuestras posibilidades, llevar un teléfono móvil con suficiente batería, no iniciar una ruta en solitario, al menos tres personas, y no empezar tarde y planificar el horario con un margen de seguridad.

Además, aconseja llevar en la mochila una linterna y un chaleco reflectante que facilite ser visto en caso de necesitar ayuda y si no se conoce el terreno, no lanzarse a pozas o charcas, sin saber lo que hay debajo del agua.