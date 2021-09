Ribera asegura que los desembalses de este verano serán "un punto y aparte" en la gestión hidroeléctrica

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha manifestado este jueves que "no es razonable turbinar el 70 % de los embalses en seis semanas", pues a su juicio es "una barbaridad” porque, aunque los embalses han llegado a cotas que a veces se habían alcanzado, "había sido en años de sequía y en el mes de octubre, y no a finales de julio y principios de agosto".

La ministra, que ha clausurado en Cáceres las jornada informativas “Diálogo Nacional sobre el Futuro de la Energía”, ha recordado las investigaciones abiertas por el vaciado de embalses explotados por Iberdrola, y ha especificado que las confederaciones hidrográficas más afectadas -Tajo, Guadiana y Miño-Sil- han abierto expedientes a los titulares de las centrales hidroeléctricas.

No obstante, ha matizado que “es verdad que, en muchos casos, pueden encontrarse cláusulas en las concesiones donde no se explicitan límites”, y se ha referido al decreto ley en el que se incorpora un desarrollo de la Ley de Aguas para establecer estos límites "con total rotundidad". Pero mas allá de lo que se deriven de esos expedientes informativos y de si hay sanción o no, "esto es un punto y aparte respecto a cómo se gestiona el potencial hidroeléctrico de este país”.

En este sentido, ha aseverado que "el agua no es un recurso económico para turbinar”. “Quizás fuese considerado así cuando se construyeron los embalses, algunos de ellos hace casi un siglo, pero hoy sabemos que el agua es un bien precioso y es un hábitat para ecosistemas enormemente ricos", ha añadido, por lo que "no es razonable que se gestione dando prioridad a esa visión”.

En cuanto al impacto ambiental de los desembalses, Ribera ha señalado que “hay elementos muy ricos para las comunidades más próximas que hay que reflejar convenientemente en las condiciones de explotación de un embalse”.