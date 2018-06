“La realidad virtual sumerge al espectador en la violencia que sufre la comunidad LGTBI”

La primavera rosa mide la represión y violencia que sufren las personas LGTBI en diferentes países del mundo. El proyecto, dirigido por el onubense Mario de la Torre, nació con un afán divulgativo. Con un formato transmedia persigue la sensibilización de la juventud. Completan el proyecto cinco documentales, tres documentales ebook, un documental de realidad virtual, un libro y una obra de teatro.

Por el camino, quedan casi cuatrocientos festivales y una nominación a los Goya. En esta entrevista Mario de la Torre, nominado también al Goya por su documental Harraga (2008), nos habla sobre La Primavera Rosa, su evolución en los últimos seis años y su visión sobre el sector audiovisual andaluz.

¿Cómo surgió el proyecto?

La primavera rosa nació en el 2013 para contar la situación después de las revueltas de la Primavera Árabe que se iniciaron en Túnez en el 2010. Aunque parecía que desembocarían en estados más democráticos, no lograron consolidar unos gobiernos con más participación del pueblo. Concretamente la comunidad LGTBI no consiguió ni si quiera derogar la prohibición de las prácticas homosexuales. Decidí indagar un poco y en el 2012 nos fuimos a Túnez. Lógicamente, dos años después para la comunidad LGTBI no había cambiado nada.

Desde un punto de vista formal no es un documental ni una serie. ¿En qué formatos se estructura La primavera rosa?

Con el primer documental en Túnez iniciamos una estrategia de narración transmedia y desarrollamos el primer documental ebook, un formato más interactivo. Túnez no era suficiente para contar lo que estaba pasando en el mundo y nos pareció más interesante expandir nuestra investigación. En total, hemos realizado cinco documentales de veinte minutos (Rusia, Túnez, México, Brasil y España), tres documentales ebook (Túnez, Rusia y México), un documental de realidad virtual (Brasil), una obra de teatro y un libro. En la web www.laprimaverarosa.com se puede descargar mucho material adicional.

Mario de la Torre, director de 'La primavera rosa'

¿A qué responde este deseo de encontrar nuevos formatos?

Siempre hemos querido llegar a la población más joven. Creemos que son quienes van a cambiar la sociedad a mejor.

¿Qué particularidades tiene el documental de realidad virtual?

Supone un mayor grado de inmersión. El espectador no solo escucha la violencia que sufre la comunidad LGTBI, sino que lo sumerge, lo mete dentro de las escenas. La reconstrucción de esa violencia cala en el espectador con mucha más fuerza.

Como director, ¿te sientes cómodo en este tipo de formatos innovadores?

Para mí es un reto. La función del director de cine es enmarcar la realidad, pero con la realidad virtual permites que el espectador elija el encuadre que le dé la gana. Te preguntas hasta qué punto puedes dirigir la narración. ¿Cómo consigues que tu mensaje llegue como tú quieres? Estos interrogantes te ayudan a tratar más democráticamente al espectador, ya que no se le impone un punto de vista único. También te obliga a explorar otras posibilidades para generar emociones, como por ejemplo el sonido envolvente.

