La Universidad de Santiago condena las palabras del profesor para quien la víctima de 'la manada' "sabía a lo que iba y disfrutó"

Hace dos años Luciano Méndez Naya, profesor de Matemáticas de la Universidad de Santiago (USC), fue denunciado por los comentarios machistas realizados en una clase a una de sus alumnas ("ya te dije el primer día que me desconcentraba tu escote" o "te empeñas en traer escote hasta el ombligo"). Una vez que la alumna protestó ante la universidad, el docente se reafirmó en su actitud a través de los medios de comunicación ("va a seguir alterándome un escote excesivo"). El profesor fue objeto de protestas por parte de los y las estudiantes y la USC fue acusada de mantener una actitud excesivamente tolerante con la actuación de Méndez Naya, castigado únicamente con una sanción de dos meses sin empleo y sueldo, pero que mantuvo intactas sus horas de clase. Las y los estudiantes que habían protestado contra él también recibieron un expediente disciplinario.

Ahora, el profesor vuelve a estar en el centro de las críticas después de que hace unos días haya publicado a través de Facebook un vídeo en el que pide la libre absolución de los cinco integrantes de 'la manada', considerando que no hubo violación, sino sexo consentido, y acusando a la víctima de haber presentado una denuncia falsa. En el vídeo afirma que "la tipa sabía a lo que iba y disfruta de la situación" y que "se deja hacer". Afirma, igualmente, que "si la ley es muy dura con los hombres habrá mujeres que se aprovechen". Y señala que no le "parece bien" que "la píldora se le dé la cualquier borracha que llegue pidiéndola". "Aunque que no le guste al feminismo radical, que quiere píldoras abortivas para el desayuno", añade.

La Universidad de Santiago acaba de difundir un comunicado en el que "condena las declaraciones realizadas por el profesor Luciano Méndez Naya" y apunta que "está estudiando las actuaciones que forman parte de sus procedimientos internos y a valorar la adopción de las medidas correspondientes". "La USC, como institución dedicada a la formación y a la transmisión de valores, no puede tolerar actitudes o actuaciones que menoscaben la dignidad de la personas y los derechos fundamentales, principalmente el de la igualdad entre hombres y mujeres", concluye.