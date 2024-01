Beade cambia a Franco por el vino: el municipio conocido por su exalcalde franquista borra la dictadura del callejero

La dirección de la sede del Ayuntamiento de Beade (Ourense) deja de ser la calle Caudillo. Un acuerdo del PP -el grupo que gobierna en el municipio-, el PSOE y la agrupación Por Beade acaba de decidir que la vía principal que atraviesa la localidad se va a llamar Rúa do Ribeiro, que es el nombre de la comarca y también del vino que le da fama. La decisión se toma ocho meses después de que el exalcalde Senén Pousa, que no ocultaba su admiración por Franco, perdiese el poder. Pousa -alcalde desde 1974, aún en la dictadura, pero que se presentó durante más de 30 años con las siglas del PP- había sido apartado por su partido y, aunque concurrió con una formación propia, solo logró un concejal.

El exalcalde, fallecido el pasado mes de noviembre, era conocido porque, cuando lo llamaban, en su móvil sonaba el Cara el sol y porque, durante años, pagó una misa cada 20 de noviembre. Nunca edulcoró en sus declaraciones sus opiniones a favor de cuestiones como la pena de muerte y no retiró los símbolos franquistas de su despacho hasta que la ley de memoria histórica lo obligó. El PP tampoco lo reprendía por ello. Cuando se vio forzado a llevarse la parafernalia de la dictadura que acumulaba en el Ayuntamiento, no se deshizo de ella, se la llevó a su casa. Entonces se negó a cambiar el nombre de la calle Caudillo con el argumento de que “caudillos hay muchos”.

El acuerdo tuvo el voto a favro de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Beade salvo uno: la Asociación Veciñal Independiente de Electores (Avide) lo rechazó y pedía hacer una consulta entre los vecinos. Lo apoyó también Por Beade, la agrupación que creó el propio Pousa cuando el PP le comunicó que no contaba con él. No solo cambia el nombre de esta calle para eliminar homenajes franquistas. La calle Alférez Montero pasa a ser Rúa do Cabaleiro y la travesía do Caudillo, es ahora Rego do Carballo, en nombre que ya le daban los vecinos.

El nombre de la Rúa do Ribeiro fue elegido como opción de consenso tras meses de negociaciones entre los grupos que forman parte del consistorio, informa Europa Press. El alcalde, Fernando Taboada, trasladó su satisfacción por llevar a cambio el cambio de denominación de la calle en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Destaca que se llegó a una fórmula “neutra” en honor a la comarca en la que se asienta Beade y como una vía para superar las diferencias entre formaciones políticas en un ayuntamiento que los populares gobiernan en minoría, con tres concejales de una corporación de siete (el PSOE tiene dos y Por Beade y Avide, uno cada uno).

Taboada señala que el PP quería dedicar la calle al abad Juan Sobreira, clérigo y estudioso del siglo XVIII nacido en Beade. Pero al ser una figura relacionada con la religión no fue aceptada por alguno de los grupos, por lo que se descartó para virar hacia una opción más “aséptica”. Ahora, el gobierno local estudia dar pasos para la eliminación de otros vestigios del régimen franquista en Beade, como el yugo y las flechas de la Falange grabados sobre la piedra en la fuente de A Presa.

Fernando Taboada reconoce que esta cuestión está todavía en fase inicial, ya que debe consultarse a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta si es preciso que den su visto bueno, al tratarse de un elemento catalogado. El regidor defiende que Beade no puede “ni mucho menos” identificarse con el franquismo y que la admiración a la dictadura era una cuestión exclusiva de Senén Pousa.