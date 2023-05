El alcalde que lleva medio siglo en el cargo en Galicia: abierta admiración por Franco y aspirante a la reelección a los 84 años

El nombre de la calle en la que está el Ayuntamiento de Beade (Ourense) no disimula la ideología de quien ocupa su despacho principal. Senén Pousa Soto, nacido en 1939, lleva 49 años al frente del Gobierno local, con sede en la calle del Caudillo. Conocido porque el tono de llamada de su móvil era el Cara el sol, por sus declaraciones abiertas en apoyo a la dictadura y por organizar durante años una misa el 20 de noviembre, accedió al cargo en 1974 y continuó presentándose –y ganando con mayoría absoluta– en todas las elecciones democráticas. A los 84 años, vuelve a encabezar una lista para gobernar en este pequeño municipio (372 habitantes). No es ya la del PP, formación que lo amparó casi toda su trayectoria y hasta este último mandato. Y esa separación ha producido agrias declaraciones del regidor contra sus excompañeros.

Cuando, a principios de año, Pousa manifestó públicamente su intención de volver a concurrir a las elecciones a sus 84 años, el PP reaccionó señalando que no tenían ningún candidato confirmado en Beade. Poco después, el presidente del partido en la provincia de Ourense -y en la Diputación-, Manuel Baltar, presentó a otro aspirante, Fernando Taboada. Pousa llamó “traición” a la maniobra, aseguró, en declaraciones al periódico La Voz de Galicia, que aquello había sido “como matar a Jesucristo” y se dispuso a crear una candidatura propia.

No ahorró desde entonces críticas al PP y dijo a quien lo quiso entrevistar que, aunque se considera “muy amigo” de Alberto Núñez Feijóo y de su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, lo que le hizo a él el partido “no está bien”. Según recoge la Agencia EFE, concentra sus reproches en el barón provincial, pendiente ahora de un juicio por conducir a 215 kilómetros hora que ha maniobrado para que no se celebre hasta después de las municipales: “Manuel Baltar no tendría que estar en la política y tendría que ser expulsado del partido después de ver a la velocidad a la que iba. No es como su padre”. Ese padre del que habla es José Luis Baltar, del que su hijo heredó tanto el cargo en el PP ourensano como en la Diputación y que, cuando lo acusaban de haber expandido su red clientelar por la provincia, replicaba que era un “cacique bueno”.

Senén Pousa fue nombrado por un gobernador civil franquista hace casi medio siglo y se presentó luego a las elecciones democráticas desde la primera, la de 1979. Entonces lo hizo encabezando la lista de Coalición Popular –una alianza de varias formaciones de derechas–, luego con Centristas de Galicia y finalmente con el PP, desde 1991. Es uno de los últimos alcaldes que llegaron al cargo antes de la democracia y que permanecen en el puesto en España. Junto al suyo, hay otro caso en Galicia y al menos un tercero en Matillas (Guadalajara).

Ahora Senén Pousa vuelve a cambiar de marca. Después de que el PP decidiese prescindir de él creó la Agrupación de Electores por Beade. Él es el número uno en una lista en la que van como suplentes sus hijos. El de los Baltar no es el único ejemplo de dinastías políticas políticas en la provincia. Durante el tiempo que en 2019 Senén Pousa se apartó de la Alcaldía por problemas de salud nombró como sustituta a Susana Fernández Pousa, que era teniente de alcalde y que comparte con él su segundo apellido porque es su nieta.

Pousa no ha edulcorado en sus declaraciones sus opiniones a favor de cuestiones como la pena de muerte y no retiró los símbolos franquistas de su despacho hasta que la ley de memoria histórica lo obligó. Su partido, el PP hasta estas elecciones, nunca lo reprendió o sancionó por ello. Cuando finalmente sacó del Ayuntamiento la colección de retratos y símbolos de la dictadura aclaró que ninguno de esos objetos sería destruido, sino que se los llevaba a su propia casa. Se negó, sin embargo, a cambiar el nombre de la calle del Caudillo porque, argumentó en su momento, “caudillos hay muchos”. A día de hoy se sigue definiendo como franquista si alguien se lo pregunta.

Regidor desde 1976 en Quintela de Leirado

Junto a Pousa hay en Galicia otro alcalde que lleva en el cargo desde antes de las primeras elecciones municipales democráticas y que aspira a seguir cuatro años más este 28 de mayo. En Quintela de Leirado (626 habitantes), también en la provincia de Ourense, José Antonio Pérez Cortés, vuelve a ser el primer nombre de la papeleta del PP. Ocupa la Alcaldía desde 1976. Nacido en 1947, si vuelve a salir elegido no dejará el puesto, al menos, hasta que cumpla los 80 años.

Hay más casos de regidores que acumulan mandatos en Galicia. En estas elecciones son una veintena los que han cumplido casi un cuarto de siglo como alcaldes y quieren repetir. Entre las siete principales ciudades gallegas el que acumula más años al frente de un Ayuntamiento es Miguel Anxo Fernández Lores en Pontevedra. Elegido por primera vez en 1999, vuelve a presentarse por el BNG y, si las cuentas le vuelven a dar, se acercará a los 30 años en el cargo. En Vigo, Abel Caballero, de 76 años, completa cuatro mandatos y promete seguir 25 años más. En la capital de Galicia, Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, volvió a encabezar el Gobierno local en 2019, algo que ya había hecho entre 1999 y 2015. En total, son 16 años al frente del consistorio.

Por encima de los 40 años

En las filas del PSOE milita uno de los regidores que más tiempo lleva en el cargo en Galicia, aunque por detrás de los más de 45 años de los de Beade y Quintela de Leirado. José Luis Raposo lleva casi 40 años como alcalde de la localidad lucense de Pedrafita do Cebreiro. Alfredo García, también del PSOE, lleva 24 años al frente del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (Ourense) y también repite una vez más como candidato el 28 de mayo.

El PP es el partido en el que se concentran más alcaldes que superan los 25 años desarrollando estas funciones: están por encima de esa marca una decena de los que repiten en la provincia de Ourense, y otra media docena repartidos entre municipios de A Coruña y Lugo. Entre ellos, Manuel Prado lleva 40 años como regidor de Beariz (Ourense). Son ocho menos para María del Carmen González en Carballeda de Valdeorras (Ourense). La política no siempre se presentó por el PP, sino que inicialmente fue la candidata del PSOE y no se pasó al partido que Baltar preside en Ourense hasta 2011.