El director xeral de la TVG defiende la mínima cobertura informativa de la multitudinaria manifestación contra Altri

La manifestación contra la macrocelulosa prevista por la empresa Altri en Palas de Rei reunió a miles de personas en la localidad lucense. Según los convocantes, unos 20.000. Una movilización histórica en la comarca que, sin embargo, no contó con un seguimiento a la altura en los medios públicos gallegos. Mientras en el informativo radiofónico de las dos de la tarde el asunto se comentaba de pasada, asociándolo a la campaña de las elecciones europeas, en el Telexornal Mediodía se ventilaba con 45 segundos de colas, omitiendo el testimonio de los convocantes, y se relegaban las declaraciones políticas al bloque electoral. En su primera comparecencia de la legislatura ante el Parlamento, el director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, ha defendido que se dio voz “a todos los protagonistas”.

La diputada del BNG Olalla Rodil repasó la escaleta del informativo central de la TVG, el que se emite a las 14:30. El programa se abrió la concentración de los bomberos de Vigo tras el “tristísimo” fallecimiento de un compañero -la víspera- antes de introducir la marcha como segundo contenido, pegada a otra manifestación: la del PP en Madrid en contra de la amnistía. En el desarrollo, sin embargo, fue la primera noticia, pero no se le dedicó un vídeo. Tan sólo 44 segundos de colas -imágenes sobre las que habla el presentador-.

Frente a la señal realizada del acto de los populares, con encuadres abiertos y cámaras en movimiento, en Palas se evitó cualquier vista que pudiese ofrecer una idea sobre la magnitud de la convocatoria: planos cortos, grupos reducidos de manifestantes o detalles de las pancartas del BNG y las banderas del sindicato nacionalista CIG, para incidir en el carácter político del acto. No se emitieron testimonios de ningún participante ni tampoco, pese a recogerlo, de la portavoz de la plataforma convocante, Ulloa Viva, algo que indignó especialmente a la parlamentaria del BNG. “Es gravísimo porque tenían las declaraciones”, aseguró, llegando a mostrar una foto en la que se ve el micrófono de la TVG en el canutazo.

Inmediatamente después de las colas, la presentadora del Telexornal dio paso al bloque de campaña, un tramo con los tiempos medidos que viene marcado por el plan de cobertura aprobado por la Junta Electoral. Tras la actividad del PSOE y la del PP -centrada en su propia movilización- llegó el turno para el BNG. La información mostró a la portavoz nacional, Ana Pontón, y a la candidata al Europarlamento, Ana Miranda, en Palas. Lo mismo sucedió con el candidato de Sumar, Díaz Villoslada y con la portavoz de Podemos, Isabel Faraldo. Todos esos tiempos fueron los que sumó en su comparecencia Sánchez Izquierdo para asegurar que, con más de tres minutos y medio, la movilización fue el principal contenido de un informativo en el que, además, no se recogieron testimonios favorables al proyecto. “No hubo ni una voz discordante con la crítica”

“La TVG cubre poco el Parlamento”

Con respecto a la Radio Galega, Rodil aseguró que la movilización “no tuvo eco ese día”. Izquierdo respondió que sí y que si la diputada quería, le daría el minutado para que lo comprobase. Pese a que se lo reclamó en su réplica, el director xeral no lo hizo. Y eso que era fácil. En el informativo A Crónica (14:00h) de ese día, la única mención a la manifestación se hace en la portada, justo tras el saludo, obviando la convocatoria ciudadana para convertirlo en un acto político vinculado a la campaña:

“Saludos cordiales, buenas tardes. Dos fotos hoy en portada dos movilizaciones que marcan la agenda política. A escala nacional, la convocada por el PP en Madrid contra el Gobierno a cuatro días de que el Congreso apruebe definitivamente la amnistía que pactó el PSOE con Puigdemont para la investidura de Sánchez . En Galicia, otra marcha, en Palas, concentra a todas las fuerzas de izquierda excepto el PSOE contra el proyecto de la fábrica de fibras textiles de Altri. Las dos fotos de la mañana a dos semanas de las elecciones europeas. Inmediatamente vamos con las caravanas de los distintos partidos para recabar los mensajes que están lanzando sus candidatos y líderes...”. De la manifestación, como tal, no se volvió a hablar en el resto del espacio.

Como contraste, Rodil destacó que, al día siguiente -“para responder a una manifestación que, casualmente, el día anterior no había tenido cobertura-”, se entrevistó en el matinal Galicia por diante al CEO de Altri, José Soares Pina, quien se “explayó” durante 13 minutos y 36 segundos, una duración reservada “al presidente de la Xunta y poco más”. Para Izquierdo, tras el monográfico de críticas de la víspera, recoger la versión de la empresa es una muestra de “pluralidad” y la entrevista, “muy interesante” planteó todas las preguntas, “aunque fuesen incómodas”.

La nacionalista tiró de histórico para denunciar el ocultamiento de las críticas al proyecto. Desde que salió a exposición pública, momento en el que comenzó el debate, los vecinos “sólo aparecieron dos veces en la TVG”. La primera, en marzo, cuando Altri organizó un ciclo de charlas en la comarca, que decidió interrumpir ante la oposición encontrada. La segunda, en una marcha entre los concellos de Santiso y Palas. “Desde ese día, ni rastro. Supongo que alguien mandó parar. Hasta la presentación de la página web de GreenFiber -la sociedad creada por Altri para impulsar la fábrica- tuvo más tiempo que los vecinos”.

Izquierdo negó también la existencia de ninguna directriz. “Alguien tomaría alguna decisión, pero por mis manos no pasó ninguna recomendación. Es más, si quiere pensar que somos la correa de transmisión del gobierno gallego, tampoco es así porque, hasta donde veo, la Xunta dice que está estudiando la cuestión y no se posiciona ni de un lado ni del otro”, palabras que provocaron la respuesta irónica de Rodil: “Es que la TVG cubre poco este Parlamento. Ya no digo la sesión de control al presidente: aquí hubo la semana pasada una comisión de medio rural donde, con una iniciativa firmada por todos los diputados y miembros del gobierno, se mostraba el apoyo sin fisuras a ese proyecto industrial”.