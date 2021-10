Un estudio señala que 9 de cada diez colegios concertados en Galicia cobran cuotas a las familias

Un estudio de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) indica que el 87 por ciento de los colegios analizados cobran una cuota mensual a las familias, cuyo promedio es de 32,5 euros.

Según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, se produce un descenso con respecto al estudio anterior tan acusado debido a que dos de los colegios que cobraban las cuotas más altas en el estudio del año pasado, Las Acacias y Montecastelo (225 euros cada uno), no han querido facilitar información debido a la no disponibilidad de plazas en ambos centros.

El estudio analiza las cuotas que 338 de estos centros (en siete comunidades autónomas) solicitan a las familias y la información que les facilitan. En la edición presentada en noviembre del año pasado, el porcentaje de colegios que cobraban a las familias era del 89%.

El 87% de los colegios concertados en España cobran una cuota base a las familias al mes, siendo obligatoria en el 77% de los casos. Las entidades promotoras del estudio denuncian que esto iría en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación que, según ambas, establece la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.

Según dicho informe, la cuota promedio más alta es la de Cataluña, con 202 euros mensuales, seguido de la Comunidad de Madrid (133,25 euros) y País Vasco (84,07 euros). En Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón las tarifas están por debajo de los 80 euros de media, si bien en las siete comunidades analizadas hay centros que cobran a las familias cuotas por encima de los 100 euros al mes.

El informe también recalca la disparidad existente con respecto a los precios entre unos colegios y otros, habiendo centros que directamente no cobran nada y otros que llegan a los 930 euros al mes, como es el caso del colegio St. Pauls, en Cataluña.

De hecho, es en Cataluña donde más se acentúa la distancia entre la mayor y la menor cuota (930 de máximo, 62 euros mínima), seguido de la Comunidad Valenciana (270 euros la que más, 10 euros la menor cuota). La consultora Garlic B2B ha llevado a cabo esta investigación por sexto año consecutivo, a través de la metodología mystery shopper, con simulaciones de familias que piden información para matricular a sus hijos en el curso escolar 2021-2022.

Según los resultados de estas simulaciones, un 45% de los centros no hizo entrega de ningún tipo de información sobre los precios y los colegios no siempre indicaban claramente los precios y conceptos por los que pagan las cuotas, por ejemplo. Sólo un 43% de los centros consultados facilita los precios. Además, un 73% de los colegios no mencionaba el carácter no lucrativo de los cobros.

Datos por CC.AA

Por comunidades autónomas, el estudio revela que todos los colegios de Madrid analizados cobraban cuota. Esta cuota base promedio es de 133,25 euros y es superior al promedio del año pasado (109,26 euros). Un dato que destacan CEAPA y CICAE es que el 77% de los centros cobra cuota por encima de los 100 euros y de los que cobran menos de 100 euros, tan solo 4 cobran menos de 50 euros al mes. El colegio Casvi Boadilla es el que más cobra (210,60 euros) y el que menos el Stella Maris FESD (38 euros).

También todos los centros vascos visitados aseguraban cobrar cuota a las familias. La cuota base promedio en esta comunidad es de 84 euros, llegando hasta el máximo de 177,10 euros mensuales que cobra el colegio Deutsche Schule frente al mínimo de San José Ikastechea, de 15 euros al mes.

En Cataluña, el 98% de los colegios visitados cobran la cuota base a las familias, de mayor o menor importe, es decir, todos los colegios excepto uno. La cuota base promedio es de 202,37 euros, que se reduce respecto al anterior estudio de 2020 debido a la ampliación de la muestra en este estudio e incorporación de más colegios con cuotas más bajas. Al igual que en anteriores años, la cuota más elevada es la del St. Paul's, de 930 euros. La cuota más barata es la del Regina Carmeli (62 euros).

En Aragón, el 89% de los colegios visitados cobran la cuota base a las familias, cuyo promedio alcanza los 36 euros, con dos colegios que lideran los máximos, con 95 euros mensuales del Antonio Machado y 100 euros del Ánfora Internacional.

En Comunidad Valenciana, el porcentaje de colegios que aseguraron cobrar a las familias fue del 61%. En esta región, la cuota base promedio es de 78,51 euros, donde el máximo se eleva a 270 euros mensuales, que cobra el colegio Gençana, frente al mínimo de La Barcina, de 10 euros al mes.

Y es en Andalucía, donde hay un mayor porcentaje de colegios concertados que no cobran nada a las familias (27 colegios de una muestra de 54). Según los datos del informe, el 49% de los colegios visitados cobran a las familias una cuota por matricular a sus hijos, que es de 46,20 euros de media. El máximo se eleva a 117 euros mensuales que cobra el colegio Maravillas.

Diferentes nombres para el mismo dinero

El estudio también destaca que los centros visitados ofrecen diferentes denominaciones a las cuotas base. Así, un 32% lo denomina simplemente cuota y un 31% lo denomina actividades complementarias, mientras que un 30% lo llama aportación y sólo un 5% lo califica como "proyecto del centro" o cuestiones similares.

También detecta el informe discriminación de los alumnos en el 15% de los casos, cuando el impago implica que el estudiante no asista a las actividades. Este tipo de prácticas de exclusión son más elevadas en la Comunidad de Madrid (33%) y en la Comunidad Valenciana (28%). En estos casos, las familias tendrían que hacerse cargo del niño en las horas en las que se organizan las actividades o quedan en otros espacios del colegio con o sin supervisión.

"Un año más, se constata que una parte importante de los colegios concertados cobra cuotas elevadas a las familias, sobre todo por enseñanzas obligatorias", afirma Elena Cid, directora general de CICAE, que denuncia la "gran opacidad" de estos en la financiación, así como que se trata de prácticas irregulares. "Hay centros que se están aprovechando con esta doble vía de financiación, se están lucrando", advierte Cid, que pide rendición de cuentas a estos centros si reciben subvención pública.

Por su parte, la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, pide que la escuela concertada sea "subsidaria" de la pública, y denuncia también que los colegios concertados se dediquen a "hacer negocio". En este sentido, advierte de que no se pueden ofrecer actividades complementarias dentro del horario lectivo.

En cualquier caso, tanto Cid como Cardenal confían en que la nueva Ley educativa, la LOMLOE (conocida como 'Ley Celaá'), acabe con estas prácticas, ya que, en su art. 88 establece que "en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos", así como que "las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro", como también establece el Real Decreto 2377/1985, de 8 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.