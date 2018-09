Un técnico de Adif colaborador del principal imputado por el Alvia dice que no tenía competencias

Él no tenía competencias sobre el diseño de la seguridad del AVE Ourense-Santiago en el que ocurrió el accidente del tren Alvia el 24 de julio de 2013 sino que se limitaba a supervisar su funcionamiento posterior. Esa es la argumentación que expuso este miércoles en el juzgado, en una muy breve declaración, Fernando Rebón Sartal, gerente de Seguridad en la Circulación de Adif para el noroeste imputado como “colaborador” de su superior, el entonces director de Seguridad, Andrés Cortabitarte, principal investigado en la causa además del maquinista por considerar el juez que no evaluó los riesgos existentes en la línea como exigía la normativa.

Este miércoles Rebón Sartal, según indican varias fuentes presentes en la sala, comenzó su comparecencia indicando que sólo respondería a las preguntas que le formulasen el juez, el fiscal y su abogado, pero no del resto de partes personadas. Sin embargo, en las pocas preguntas que le formularon juez y fiscal no se puso el foco en si Rebón tuvo o no algún papel en la decisión de Cortabitarte de autorizar la desconexión a bordo de los Alvia del sistema de control de la velocidad que pudo evitar el despiste que sufrió el maquinista, que provocó 80 muertes. Tampoco se le preguntó cómo supo de esa desconexión. El imputado se limitó a decir que él no tenía competencias sobre el diseño de la seguridad de la línea, uno de los momentos en que el juez sospecha que Adif no evaluó como debía el riesgo que existía en Angrois.

Rebón, según los presentes en su declaración, explicó que su trabajo se limitaba a supervisar, con inspecciones de subordinados suyos, el funcionamiento de la línea cuando ya estaba en servicio y que nunca recibió ninguna advertencia sobre ningún riesgo concreto en Angrois. En ese sentido, el imputado se remitió a la declaración que ya había hecho en el juzgado dos meses después del siniestro, en septiembre de 2013, en la que aseguró igualmente que él no era responsable de decidir la seguridad de la línea sino sólo de supervisar la existente. Sin embargo, no se le preguntó nada relacionado con la desconexión a bordo de los Alvia, cuando estos ya estaban circulando por la línea, del sistema de seguridad, decisión tomada por su superior Cortabitarte en otro de los momentos clave de la investigación de los que se duda de la manera en que fueron evaluados los riesgos.

La declaración este miércoles de Rebón Sartal se produce derivada de la declaración hace un año de Cortabitarte, que desvió responsabilidades hacia otros departamentos, lo que llevó al juez a tener actualmente imputadas a seis personas además del maquinista: el propio Cortabitarte; su subordinado Rebón Sartal, que declaró este miércoles; el director de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, que permaneció en el cargo cinco años hasta que dimitió la semana pasada; y tres técnicos de la empresa pública Ineco que evaluaron la seguridad del AVE Ourense-Santiago pero que declararon en el juzgado que Adif no les encargó analizar la curva de Angrois. Este miércoles, en su declaración, Rebón recordó en varias ocasiones que el máximo responsable de la seguridad era su superior, Cortabitarte.

Cuando el juez instructor imputó a Rebón Sartal el pasado febrero consideró “indudable” que su superior Cortabitarte “tuvo que contar con la colaboración” de subordinados como él y argumentó que “no es descartable que buena parte de los reproches que justificaron la imputación” del director de Seguridad “puedan ser extensivos a sus colaboradores”.

Los imputados directores de Seguridad de Adif y Renfe, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, tras sus declaraciones en el juzgado Praza Pública

Más declaraciones

Este miércoles también declaró en el juzgado como testigo un técnico de las empresas que instalaron los sistemas de seguridad en la línea. En su comparecencia dijo que no estaba entre sus cometidos evaluar los riesgos de la curva de Angrois, en línea con lo declarado a finales del año pasado por tres técnicos de la consultar pública Ineco, a la que Adif no le encargó supervisar la seguridad de ese punto sino sólo del resto de la línea hasta unos metros antes. Lo mismo declararon en marzo otros compañeros del testigo hoy compareciente.



Las comparecencias en el juzgado continúan este jueves y viernes con la ratificación presencial de peritajes encargados por las partes y que ya se aportaron por escrito a la causa hace meses o incluso años. El jueves ratificarán sus peritajes dos peritos del maquinista: un experto maquinista que dijo que la seguridad de la línea presentaba defectos y u na psicóloga que señaló que el riesgo de error humano como el que sufrió el maquinista debía ser mejor tratado. El viernes lo harán dos peritos designados por Adif que, por el contrario, consideraron que la línea cumplía con la normativa.