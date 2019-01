Feijóo considera el pacto con Vox “homologable a cualquier gobierno europeo”

" Lo que se firmó ayer, entiendo que no va a tener ningún coste; el futuro, vamos a ver partido a partido". Así ha respondido este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando se le preguntó, en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno gallego, si teme que el pacto de investidura en Andalucía entre PP y Vox pueda tener algún coste electoral para su formación. Por el contrario, Feijóo aseguró que “lo que se firmó ayer es un documento claro, transparente y homologable a cualquier gobierno europeo”.

Feijóo, que el martes ya se había pronunciado en defensa de las políticas contra la violencia machista frente a la ambigüedad que viene manteniendo la dirección estatal del PP en el marco de las negociaciones con Vox, que pedía derogar esas medidas, se ratificó este jueves en sus palabras pero aseguró que no difieren de las de sus compañeros en Madrid. Según dice, su defensa de la lucha contra la violencia machista diferenciándola de otro tipo de violencias es “compatible con lo que defiende el presidente nacional de mi partido” y “compatible con lo firmado en Andalucía”.

El presidente gallego centró sus valoraciones sobre el acuerdo en Andalucía en destacar que el documento es público, frente al supuesto pacto de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con los independentistas catalanes “que nadie conoce”. “Hay políticos a los que les encanta la tortilla de patatas pero no que se les vea romper los huevos en público”, dijo más tarde.

A Feijóo también se le preguntó si el acuerdo con Vox confirma un giro a la derecha del PP. “No sé si gobernar con Ciudadanos es girar a la derecha, y no sé si tener un pacto concreto con Vox lo es”, fue su respuesta, para añadir que el acuerdo se limita a constatar los puntos en común del PP con Ciudadanos y Vox. “Aquello que podemos compartir con Ciudadanos y Vox dijimos que sí”, explicó, y “todo aquello que se le tuvo que decir que no, se le dijo que no”, concluyó.

Otra de las preguntas que se le formuló a Feijóo fue sobre la relevancia que se le está dando a Vox al comentar todas sus declaraciones y decisiones. “Si usted me pregunta por una postura concreta de un partido concreto y yo no le contesto, es que he dejado de ser yo”, sentenció.