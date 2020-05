Feijóo anula para 18.000 familias las visitas a residencias de mayores tras autorizarlas hace 48 horas

La Xunta anula las visitas a las residencias de mayores libres de coronavirus que comenzaban este lunes. El jefe del Ejecutivo gallego anunció el pasado viernes que las familias de las personas usuarias del 82% de las residencias de mayores podrían comenzar a visitarlas desde el día 18, después de más de dos meses sin verse, a pesar de que esta actividad no estaba autorizada por el mando único. Dos días después, Alberto Núñez Feijóo rectifica, aparca estos encuentros y acusa al Gobierno central de haber cambiado de criterio.

La guía para la primera fase de desescalada publicada en el BOE solo mencionaba la vuelta a la actividad de los centros de día y las directrices generales del Gobierno -que son orientativas y sujetas a cambios- no la contemplaba las visitas en residencias hasta la fase 3. Es decir, no hay ningún mención a esta posibilidad en las instrucciones del mando único para la fase 1. A pesar de ello, el presidente de la Xunta atribuyó el freno a las visitas a la "improvisación y confusión" en la actuación del Gobierno central y a un "cambio de criterio".

"Nos ha autorizado el comité de expertos de la Xunta", justificó el pasado viernes Feijóo la decisión tomada fuera de las directrices del mando único. Entonces, el presidente de la Xunta consideraba que abrir las residencias de mayores a visitantes era "compatible" con las actividades permitidas en la fase 1 y que era una medida "razonable". "Ayer nos encontramos que el Gobierno regula las residencias de mayores en la fase 2. Es lo que llamamos improvisación y confusión porque hasta el momento no estaba regulado de manera explícita y ahora sí", justificó el presidente de la Xunta.

Como explicó Feijóo, el Gobierno gallego consideró que, con la apertura de los centros de días, "había la posibilidad" de abrir las residencias a una visita por usuario, ya que, a criterio de la Xunta, es menos peligrosa esta actividad para la contención del virus. "El que autoriza lo más, tiene que autorizar lo menos", dijo.

Con las visitas congeladas por la anticipación de la Xunta, el Gobierno gallego pretende ahora negociar con el Ministerio de Sanidad, en sus reuniones bilaterales, la posibilidad de que se acepte antes de la fase correspondiente, sino, dijo Feijóo se llevará a cabo a partir del día 25 si Galicia cumple con los criterios para avanzar a la siguiente etapa del desconfinamiento. "Comunicaremos la decisión a las residencias, toda vez que el Gobierno central modificó su posicionamiento inicial", insistió.

Desconcierto entre las familias

La decisión de la Xunta de permitir las visitas en residencias de mayores, que concentraron más del 40% de los fallecimientos por coronavirus de la comunidad, cogió por sorpresa a las familias, al personal y a los propios centros, a tenor de las comunicaciones de las direcciones los allegados de los usuarios. Esta medida afecta a unas 18.000 familias -el 82% de los 22.000 residentes que hay en la comunidad, aunque la cifra depende del tamaño del centro- por lo que, desde el mismo viernes que Feijóo hizo el anuncio, comenzaron las llamadas a los centros para solicitar una visita después de más de dos meses sin contacto presencial.

Respuestas vagas, reticencias a abrir los centros y, sobre todo, desconocimiento de cuál sería el protocolo es lo que se encontraron muchos familiares, según indica la Federación Galega de Usuarios e Residencias REDE. "Esa normativa no ha aparecido ni ayer ni hoy por ningún lado, por lo que familiares y residencias no han sabido a que atenerse, con preguntas que no han tenido respuestas. Algunas residencias ya han adelantado que no iban a abrir el acceso a los familiares este lunes porque, aunque tuviesen el protocolo delante, no se veían preparadas", explica su presidente, Paulino Campos.

Los familiares alrededor de la Federación Galega REDE lamentan que, ni la Xunta ni el Gobierno central, "hayan tomado nunca een consideración el pensamiento o la opinión de los familiares o sus asociaciones".