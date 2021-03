Feijóo pide a Ciudadanos que retire la moción en Murcia: “Volveríamos a reconstruir la confianza hoy destruida”

La patada al tablero político estatal que este jueves propinó el cambio de alianzas de Ciudadanos es, para Alberto Núñez Feijóo, prueba de que ese partido ya no resulta “confiable”. Por lo menos para los intereses del Partido Popular. Lo afirmó categóricamente este jueves, al término de la reunión semanal del Gobierno gallego. Pero dejó abierta una puerta a rearmar puentes: “Si retiran la moción de censura en Murcia, volveríamos a reconstruir la confianza hoy destruida”.

El presidente de la Xunta había antes arremetido contra el “comportamiento desleal durante estos años” de la formación de Arrimadas en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. “¿Quién se fía de Ciudadanos? Es una pregunta que yo no me atrevo a responder”, se preguntó retóricamente, “los gallegos no, y se lo agradezco”. El barón gallego del PP presumió ayer, mientras su partido se enfrentaba a la posibilidad de perder tres gobiernos autonómicos, de haber cerrado el paso electoral a las otras derechas.

Pero Feijóo colocó la principal carga de la prueba sobre el PSOE. A su ver, las mociones de censura registradas por los socialistas en Murcia, Castilla y León y Madrid suponen “una irresponsabilidad histórica de un partido histórico”. “Que el partido del Gobierno, en pleno estado de alarma, decida presentar tres mociones de censura es la mayor irresponsabilidad”, señaló, “esto podría entenderse en un partido adolescente, pero en un partido histórico no”. Según su interpretación de los hechos, quien “debía sosegar la vida política se dedica a incendiarla”.

Su disertación, que en todo momento mostró apoyo a Ayuso y su decisión de convocar elecciones anticipadas -“lo hace no como consecuencia de que se le ocurra, sino porque está preavisada” de una supuesta moción-, se adentró en las comparaciones históricas. “Este Partido Socialista no es homologable al de la Transición, ni a otros partidos socialistas europeos”, dijo, “no me imagino al partido socialista de Alemania haciendo estas cosas”.