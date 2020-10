Felipe VI asegura que la crisis vinculada al COVID es una "oportunidad de transformación" para la economía

La salida de la crisis asociada a la COVID-19 nos llevará a un lugar diferente del que venimos y supondrá un cambio de paradigma para una nueva economía. Así lo ha asegurado el rey, Felipe VI, durante la inauguración del "Foro La Toja", que estos días reúne en la isla de A Toxa a 41 hombres y cuatro mujeres del bipartidismo y las finanzas para reflexionar sobre el futuro post-pandemia. El monarca ha asegurado que la situación actual supone "una oportunidad de transformación sobre la base de economías verdes y digitales". Pese a reconocer que "no hay recetas mágicas para superar esta crisis", Felipe VI ha puesto en valor los activos con los que cuenta España: ser la decimotercera economía del planeta. Todo lo que rodea a este Foro La Toja parece diseñado para encontrar soluciones al COVID-19 en los libros de balances. No hay entre el casi medio centenar de invitados ni un solo representante del sector sanitario. Tampoco se ha llamado a ningún representante sindical.

Sin referencias al pulso político que enfrenta al Gobierno central con el de la Comunidad de Madrid, el rey ha avalado la calidad de la política española como una de las herramientas sobre las que apoyar una solución a la crisis: "Somos una de las veinte democracias plenas del mundo, según destacados medios e índices internacionales", ha asegurado. Entre el público escuchaban sus palabras los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González, cuyas intervenciones están previstas para los próximos días.

A apenas 100 metros del mar, Felipe VI ha aludido a la importancia del Atlántico y el pacto OTAN asociado a la masa de mar que separa América de Europa: "La seguridad europea y la seguridad norteamericana están estrechísimamente imbricadas porque una parte no se siente del todo segura si la otra no lo está también", ha dicho. Según Felipe VI el pacto militar que se acordó durante el Gobierno de Felipe González también puede ser parte de la solución al coronavirus. Durante su intervención, el monarca ha recordado que "la OTAN ha abierto un proceso de reflexión sobre su futuro para adaptarse a los nuevos desafíos de seguridad, que pueden proceder tanto de actores estatales como no estatales, pero también vinculados con amenazas como la pandemia que ahora vivimos o los efectos del cambio climático".

Sin apenas referencias directas a la dimensión social de la crisis, el rey ha asegurado que "el duro efecto de la pandemia debe estimularnos a mantener el rumbo de la proyección al mercado mundial, en paralelo con la atención a tantas necesidades vitales urgentes dentro de nuestro país en el tiempo que nos queda por delante de crisis y recuperación".