El PP gallego sugiere un pacto oculto con el PSOE para la candidatura de Vox a las gallegas: “La izquierda estará encantada”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sugiere que detrás de la decisión de Vox de presentarse a las elecciones gallegas, y en las cuatro provincias, hay algún tipo de entendimiento con el PSOE: “Supongo que la izquierda estará encantada. Siempre son los más interesados en que Vox tenga fuerza”.

Rueda, que ocupa su actual cargo público después de que Alberto Núñez Feijóo lo designase su sucesor, se enfrenta en los próximos meses -sigue sin anunciar la fecha- a sus primeras elecciones como candidato del PP para mantenerse en la Presidencia de la Xunta. El objetivo es conseguir una quinta mayoría absoluta consecutiva. Pero el escenario se complica en varios frentes para el PP gallego. Al anuncio de Democracia Ourensana, el partido que dirige el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de que se presenta a las autonómicas se ha unido el de Vox, que confirma sus planes también para concurrir.

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, pidió a la formación de ultraderecha que dirige Santiago Abascal que no se presente en Galicia. Concretó qué es lo que le preocupa de esa candidatura: no le ve posibilidades de sacar ningún escaño -Vox nunca entró en el Parlamento gallego-, pero sí de complicar el reparto del último puesto en las provincias: “Si hay votantes de derecha que cogen la papeleta de Vox, se lo quita al PP para consolidar el último escaño”. Rueda, sin embargo, se ha alejado de esa petición y ha manifestado que “cada formación hace lo que considera conveniente”. Su papel, dice, es pedirles a los gallegos “la confianza suficiente para no depender de ninguna alianza”.

Esa misma, la de volcarse en conseguir una mayoría que libere al PP de pactos con otras fuerzas, es la respuesta dada por Rueda sobre la candidatura de Democracia Ourensana, que, si repite los resultados de las municipales, puede lograr dos escaños.

El líder de los populares gallegos también ha reconocido la influencia que los comicios gallegos van a tener sobre la posición de Feijóo dentro del PP, después de no haber logrado ser investido presidente del Gobierno. “Es el presidente del partido y supongo que será el primer interesado [en el resultado de las gallegas]. Espero que se lleve una gran alegría”, dijo. Él mismo se juega “muchas cosas” en la cita electoral, añadió Rueda, antes de señalar que “quien más se juega es Galicia”.