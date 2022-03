Los transportistas que convocaron el paro siguen dificultando la actividad en puertos y polígonos empresariales gallegos

La plataforma que ha convocado el paro el en transporte continúa dificultando la actividad en varios puntos en Galicia, sobre todo en puertos como el de A Coruña y polígonos industriales y empresariales. El Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera llegaron de madrugada a un acuerdo para rebajar 20 céntimos el precio del litro de gasóleo. Pero la denominada Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que es la que está detrás de las protestas, no está representada en ese órgano y anunció inmediatamente que seguiría con las movilizaciones. La ministra de Transportes, Raquel Sanchez, se reunirá con algunos de sus representantes esta tarde.

Cambio en el Gobierno: la ministra se reunirá esta tarde con la plataforma que mantiene el paro

El día arrancó en Galicia de forma similar a los anteriores, con grupos de transportistas que se han unido a la protesta e impedían el movimiento de camiones. Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno indican que la movilización está siendo de menor intensidad y que para la jornada de este viernes no está comunicada ninguna concentración o manifestación y no se registró en las primeras horas ninguna “incidencia destacable”.

La plataforma, que lleva casi dos semanas de paro y ha provocado dificultades de abastecimiento en empresas y supermercados de Galicia, convocó para este viernes una manifestación en Madrid, ante la sede del Ministerio de Transportes.

Los problemas para hacer circular los produtos en el transporte por carretera desembocaron en dificultades para otros sectores. En algunos puertos gallegos, como fue el caso de los de Celeiro (Viveiro) y Burela, congelaron parte del pescado almacenado porque no había forma de sacarlo de las lonjas. La flota, que retomó en parte la actividad ayer jueves, tras desconvocarse el paro en el que estaban desde el lunes, sigue mirando de reojo al transporte. Algunas cofradías de pescadores incluyen este entre los motivos para no volver a faenar todavía. Un representante de la de A Guarda (Pontevedra), señalaba este jueves que los pescadores temen que no haya forma de mover las capturas que hagan si salen al mar.

Los barcos de cerco del Cantábrico se reúnen hoy viernes para decidir su vuelven o no a la mar desde el lunes próximo. Hasta entonces habían decidido ya quedarse en tierra. El presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria, César Nates, explicó que al encuentro acudirán los integrantes de Opescantábrico, esto es Acerga (Galicia), Opacan (Cantabria), Opescaya (Vizcaya) y Opegui (Guipúzcoa), informa Europa Press.

Regulación temporal de empleo en Finsa

Los problemas de suministro han llevado a Finsa, la maderera más grande de Galicia, a aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en las cuatro plantas que tiene en Galicia (Santiago, Padrón, Ourense y Rábade). La empresa argumenta que hay una paralización de actividades y explica que la medida puede afectar a hasta 1.295 empleados de las líneas de producción. El ERTE durará hasta el 30 de abril y Finsa se ha comprometido a complementar las retribuciones que van a recibir los trabajadores afectados hasta el 90% del salario.