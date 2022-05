El director de culto John Waters presenta en Madrid su monólogo 'Falso negativo' y apadrina el Rizoma

El Papa de lo Trash, así bautizó el escritor William Burroughs a John Waters. Ahora el director de películas de culto como Pink Flamingos (1972), Hairspray (1988) o Cry Baby (1990) bendice a sus feligreses madrileños con una visita en la que presentará el monólogo Falso negativo, con el que ya ha triunfado en Estados Unidos. Será el próximo martes 7 de junio en el marco de la X edición del Festival Rizoma.

El Teatro Alcázar de Madrid acoge el estreno europeo de una pieza que sintetiza todas las filias y las pocas fobias del cineasta y escritor nacido en Baltimore. “Un espectáculo que sacude los anticuerpos como ningún otro”, en palabras del propio Waters, que a sus 76 años sigue en plena forma y muy activo: acaba de debutar en la novela con Liarmouth: A Feel-Bad Romance (2022) y ha participado en la cuarta temporada de la serie The Marvelous Mrs. Maisel (2017-actualidad).

Las entradas salen a la venta este viernes 13 de mayo, una fecha muy watersiana, a un precio de 22€. Además, tendrá lugar un particular Meet & Greet con el nombre Terapia grupal. Al acabar Falso negativo, John Waters ofrecerá un encuentro especial para un público muy reducido, que podrá estar con él en un entorno íntimo.

John Waters y Rizoma: historia de un amor

Rizoma se define como “un festival internacional de cine y cultura entrelazada”, un certamen “que une cine, música y arte bajo un concepto cambiante en cada edición”. Quizá por eso lleva tanto tiempo haciendo buenas migas con un artista tan polifacético como Waters, quien ejercerá de “padrino” en una décima edición que tendrá lugar en Madrid del 5 al 8 de junio.

Ya en 2011, dentro del homenaje que Rizoma le dedicó, el director de Los asesinatos de mamá (1994) estrenó el monólogo This Filthy World. Por supuesto, agotó las entradas y recibió el atronador aplauso de destacados rostros de la escena cultural española. No parece que en esta ocasión el resultado vaya a ser diferente. Aunque tratándose de John Waters es mejor no dar nada por hecho...