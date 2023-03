Llega a Madrid la primera exposición oficial de Fórmula 1 con los restos del coche de Grosjean como primicia

En 1950 se celebró el primer Campeonato Mundial de Fórmula 1, 73 años después la competición sigue haciendo historia. Por sus circuitos han corrido grandes estrellas de los deportes de motor como Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr o Michael Schumacher, despertando una gran afición por todo el mundo. Este 24 de marzo, los apasionados de la Fórmula 1 podrán adentrarse en el universo de la velocidad y el olor a neumáticos.

Ifema acogerá desde este viernes y hasta el próximo 4 de junio Formula 1. The Exhibition, una muestra sin precedentes que se estrena a nivel mundial en la capital. Madrid es la primera parada de esta exposición, que tras su paso por el recinto ferial madrileño continuará su viaje por otros países por un periodo inicial de nueve años.

La muestra combina artefactos icónicos, relatos personales y contribuciones nunca antes expuestas de 80 de los pilotos, diseñadores y directores más célebres del deporte, como Jackie Stewart, Christian Horner, Mika Hakkinen, Zak Brown, Pierre Gasly, Adrian Newey, Gordon Murray y Nigel Mansell. Un total de 350 objetos con aportaciones de nueve equipos de Fórmula 1.

La exposición ofrece una aventura narrativa a través de seis espacios diferenciados, cada uno con una perspectiva distinta sobre el icónico campeonato. A lo largo de 90 minutos, el público podrá recorrer un túnel del tiempo inspirado en el circuito de Mónaco, una fábrica de equipos de Fórmula 1 y la parrilla de salida de una pista de carreras. La muestra termina con una espectacular experiencia de vídeo que cuenta la historia de un único fin de semana de Gran Premio mediante la recopilación de 73 años de imágenes de archivo.

Seis salas, seis experiencias

El recorrido por esta exposición inmersiva comienza con Once upon a time in Formula 1, una primera sala que ofrece un viaje a través de los momentos más decisivos de este deporte. En este espacio se podrán encontrar fotografías a gran escala, artefactos nunca antes vistos y breves documentales con entrevistas a numerosas personalidades del deporte de motor.

En la parte más interactiva, se encuentra Design Lab, un espacio en el que explorar el proceso de diseño, las pruebas y la fabricación de un Fórmula 1 moderno. El ambiente de la sala es similar al de una fábrica, ofrece una visión excepcional de cómo cinco equipos de Fórmula 1 desarrollan meticulosamente los distintos componentes del nuevo coche de cada temporada.

A esta le sigue Survival, la más especial de todas. En esta sala se encuentran los restos del coche de carreras HAAS de Romain Grosjean. El piloto se estrelló contra una barrera de acero a 191 km/h en noviembre de 2020 en el campeonato de Bahréin. Además del accidentado automóvil se puede visionar un vídeo con imágenes de archivo del accidente. Esta parte de la exposición es un claro homenaje a cómo 50 años de innovaciones en seguridad ayudaron a salvar la vida de Romain.

Drivers & Duels rinde homenaje a los pilotos más emblemáticos de este deporte, a sus carreras inmortales y al camino competitivo hacia la Fórmula 1. La sala está inspirada en un circuito de carreras e incluye un Salón de la Fama con un gigantesco muro interactivo y una colección única de elementos históricos.

En Revolution By Design se puede observar el avance de las nuevas tecnologías en la Fórmula 1 con los diseños más cruciales de este deporte y coches legendarios. Por último, en The Pit Wall se podrá disfrutar de un espectáculo cinematográfico que rinde homenaje a los mejores momentos del campeonato. Esta última sala ofrece un emocionante colofón a la exposición: un espectáculo de luz y sonido de seis minutos de duración que da vida a la sensacional historia de 73 años de carreras de Fórmula 1.