Choque entre PP y Vox por la protesta de un colegio de Mallorca contra su plan para marginar el catalán en la escuela

El conseller de Educación y Universidades del Govern balear, el popular Antoni Vera, ha sido recibido este jueves entre pancartas y camisetas verdes por parte de varios profesores y alumnos de un colegio de Inca (Mallorca) en protesta por el plan de PP y Vox dirigido a implantar “la libre elección de lengua” en la primera enseñanza, es decir, a desplazar el catalán en la escuela pública. Entre otros mensajes, los carteles rezaban 'Vint milions per a l'adaptació al canvi climàtic', en alusión de los fondos que costará la puesta en marcha de esta iniciativa impuesta el pasado mes de diciembre por la extrema derecha a cambio de dar su apoyo al PP en la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2024.

A raíz del episodio, los de Santiago Abascal han reclamado medidas inmediatas a la Conselleria y, en concreto, la retirada de los símbolos expuestos en el hall del centro educativo al considerar que se trata de una muestra de “adoctrinamiento”. Desde el departamento dirigido por Vera señalan, sin embargo, que con esta protesta no se ha intentado adoctrinar a nadie y que no van a actuar en ningún sentido en respeto a la “libertad de los profesores a manifestarse”, como han señalado fuentes de la Conselleria a elDiario.es. Con todo, insisten, en respuesta a las quejas de docentes y estudiantes, en que el plan lingüístico que prevén impulsar es “piloto y voluntario”.

El propio conseller ha expresado su “respeto total” a la libertad de los alumnos y docentes a expresar sus opiniones y, a preguntas de los medios, ha incidido, como en otras ocasiones, en que el plan de la libre elección de lengua está basado en la autonomía de centro, en la voluntariedad y en el respeto a la normativa actual.

En esta misma línea, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que, respecto a este asunto, “no hay ningún motivo para la alarma ni para ponerse ninguna camiseta”, describiéndose, con todo, como “una gran defensora de la libertad individual, incluso de ponerse una camiseta cuando no hay nada detrás”. “No hay ni habrá segregación por lengua; no se rompen los consensos de los últimos años porque no se modifica ni la ley de educación, ni la de normalización lingüística, ni el decreto de mínimos”, ha reiterado.

Del mismo modo, ha considerado que quien se pone la camiseta lo que pide es que no haya segregación “y no la habrá”; que no se rompan los consensos “y no se romperán”, y que se respete la autonomía de los centros y la libertad de los equipos directivos, “y el plan piloto es voluntario”. “Confío plenamente en el criterio de los grandes profesionales que tenemos aquí en el sector de la educación”, ha enfatizado Prohens.

Por otro lado, ha asegurado entender que “de alguna manera” se pongan la camiseta si es en contra la Lomloe “porque se hizo a espaldas de los profesionales y los sindicatos se encontraron con una pared con el anterior Govern y aquí han encontrado las puertas abiertas para modificar todos los aspectos de esta nefasta ley”.

“Si se la ponen porque las infraestructuras educativas de las Islas están dejadas de la mano de Dios y tenemos centros educativos que hemos tenido que precintar porque peligraba la seguridad de los estudiantes y de los profesionales”, o “si se la ponen porque faltan profesores de apoyo para atender la diversidad y a niños con necesidades educativas especiales, también lo entiendo”, ha sentenciado Prohens, poniendo en valor el trabajo de su Govern para resolver estas cuestiones.

Cabe recordar que las camisetas verdes se convirtieron en el símbolo de la lucha contra la política lingüística del gobierno de José Ramón Bauzá (PP), quien impulsó de urgencia un decreto de trilingüismo que llevó a miles de personas a manifestarse en las calles en una de las protestas más multitudinarias que se recuerdan. El decreto fue finalmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.