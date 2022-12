El Govern balear denuncia ante la Fiscalía las amenazas de muerte a una profesora de catalán por la bandera de España

La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Balears ha presentado ya ante la Fiscalía una denuncia por las amenazas de muerte que ha recibido una profesora de La Salle (Palma) por pedir que se retirase una bandera de España del aula de 1º B de Bachillerato. Según la dirección del centro, los alumnos tenían permiso para colocar la bandera sólo cuando hubiera partido de la Selección española en el Mundial de fútbol de Qatar, pero aquel día -el viernes de la semana pasada- no jugaba el combinado español.

Una profesora de Palma, amenazada de muerte tras un conflicto con la bandera de España: "Revisa los bajos de tu coche"

Tras pedir que se retirase la bandera de España, el padre de un alumno comentó los hechos en las redes sociales -después ha lamentado haber usado este canal- y se hicieron eco los medios de comunicación, muchos de ellos recogiendo sólo la versión de los padres de los alumnos afectados, que sostenían que habían sido expulsados únicamente por querer colocar una bandera de España en el aula, no por desobedecer a la profesora.

El agitador ultra Alvise Pérez, seguido en Telegram por 188.000 personas, publicó en esta red social el nombre y los apellidos de la profesora de catalán inmersa en el conflicto, así como su fotografía. Los comentarios contra ella no tardaron en multiplicarse: “El independentismo se arregla a punta de balazos” o “Si alguien la localiza en redes que lo comparta, vamos a ver qué dice la zorra esta”.

También en las diferentes redes sociales se multiplicaron los comentarios. “Revisa los bajos de tu coche cada vez que lo cojas, no vaya a ser que por casualidad tengas un explosivo plástico en ellos”, “Esta es la cara de la tipeja separatista que ha protagonizado este putrefacto acto”, “Esta es la responsable de estas acciones nazis” o “Escoria totalitaria que se mete con niños por poner la bandera de España, la bandera de todos. Espero que la gente la salude y felicite por su actitud”.

El acoso llegó también al propio centro docente, que este lunes tuvo la centralita colapsada a llamadas anónimas con burlas, amenazas e insultos. El comité de empresa de La Salle emitió un comunicado en el que lamentaba las amenazas a la profesora y hablaba de un “asco nauseabundo” por la campaña montada contra ella. También criticaban el “linchamiento mediático” -OKDiario publicó, por ejemplo, un editorial en el que hablaba de una “estúpida pataleta de una profesora independentista”-.

El Govern condena las amenazas

La denuncia que ha presentado la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha sido a instancias del propio Ejecutivo balear. Ahora, las autoridades judiciales tendrán que determinar las posibles responsabilidades derivadas de estas amenazas. El Govern, a través de su portavoz Iago Negueruela y de la presidenta Francina Armengol, han condenado en varias ocasiones el acoso que ha sufrido la docente.

“Se ha difundido su imagen y hasta su dirección por las redes sociales, incluso de una hija menor de edad. Es intolerable”, comentó Negueruela este lunes en una rueda de prensa, donde ya anunció que el Govern quería que la Abogacía lo denunciara ante la Fiscalía para ver si las amenazas podían ser constitutivas de delito.

En la misma línea, Armengol se enfrentó a Vox en el Parlament este martes por no condenar las amenazas y por hablar de los “héroes de La Salle” en referencia a los alumnos: “Alientan el odio contra el profesorado y a que se instigue a la violencia. Esto no es democracia, es fascismo. No les he escuchado condenar las amenazas contra la docente”.

El padre de un alumno: “Tienen las hormonas altas por la Selección”

El padre de uno de los alumnos que se vio implicado en el conflicto afirmó este miércoles que para los adolescentes “era más importante la Selección” que obedecer a la profesora y que, según su versión, el jefe de estudios les había dado permiso para colocar la bandera de España en el aula.

“Tienen las hormonas muy altas nada más que por la Selección”, afirmó. “Ellos lo hicieron de buena voluntad. (...) No me parecen bien las amenazas a la profesora, pero a La Salle se le ha ido de las manos”, añadió. Para él, “lo más grave es que los niños fueron expulsados dos horas” y que él, como padre, se enteró dos horas más tarde.