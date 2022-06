El Orgullo toma las calles de Palma: “No es una fiesta, es una protesta”

Miles de personas recorren el centro de Palma en la manifestación del Día del Orgullo LGTBI con un fuerte componente reivindicativo y para remarcar el carácter de la cita. “No es una fiesta, es una protesta” o “no desfilamos nos manifestamos” son algunas de las consignas más repetidas.

La marcha, convocada por la Asociación Ben Amics, ha partido a las 19.00 horas de la plaza de España y atraviesa el centro de Palma hasta la plaza de Cort bajo el lema '30 años de lucha. Derechos y resiliencia'.

En la manifestación, que cuenta con la participación de entidades, colectivos y partidos políticos, no han faltado referencias a la polémica presentación de la Palma Pride Week que finalmente no se celebró. “En la Part Forana he visto una lesbiana” también es uno de los lemas más coreados.

Cabe recordar que la marcha de este martes ha venido precedida de la polémica desatada en la presentación de la Pride Week de Palma, que finalmente no se celebró, y que desencadenó una crisis política que acabó con el cese de los regidores de Podemos Sonia Vivas y Rodrigo Romero.

Al inicio de la protesta, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha animado a la ciudadanía a salir a la calle y participar en la manifestación del Día del Orgullo “por los derechos conquistados y los que quedan por conquistar”. Garrido, junto a otros miembros del Ejecutivo autonómico, ha trasladado el apoyo del Govern a Ben Amics y a todo el movimiento LGTBI de las Islas.

“Orgullosos de nuestra diversidad”

Entre los participantes se encuentran miembros de MÉS per Mallorca -“orgullosos de nuestra diversidad y de defender el derecho a ser y querer aquello que cada cual quiera”, proclaman-, Esquerra Unida Balears -“Un año más, salimos a las calles por nuestros derechos. EUIB estamos en la manifestación de Palma, con gente que sabe querer y valorar la diversidad”- e integrantes del PSIB-PSOE, entre otros.

La principal reivindicación de Ben Amics este 2022 ha sido la aprobación de la Ley Trans y de Derechos de las personas LGTBI estatal, a la que el Gobierno dio luz verde este lunes, víspera del día en que se conmemora el Orgullo LGTBI.

Asimismo, otra de las reclamaciones es hacer “memoria histórica” del colectivo LGTBI porque, como señala la presidenta de la entidad, Tatiana Casado, “en un momento en el que España ha bajado al puesto 11 en el ranking de derechos LGTBI+ de ILGA-Europa, es fundamental traer al presente a quienes lucharon por consolidar los derechos LGTBI”.

Posteriormente, en la misma plaza de Cort, se celebrará la gala de entrega de los premios Siurell y Dimoni Rosa. El acto será presentado por Josep Salme y Mery Cuchillas.

Este año, los nominados al Siurell Rosa son el Casal Solleric, la diseñadora gráfica y activista Natalia Fariñas y el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivexit). Mientras, los candidatos al Dimoni Rosa son el político de Vox en Menorca Antoni Camps, el Ayuntamiento de Calvià y el Diario Última Hora.

Además, tendrá lugar una verbena, en la que actuarán DJ Conchito, DJ Sor Estiércol, AC.EK.Z. y SHEA, DJ L.E.G.S, Drag Mystika y Las Marikarmen.

Un 'Orgullo' empañado por la polémica de la 'Pride Week'

En este contexto, hay que recordar que, este año, la celebración del 'Orgullo' se ha visto empañada en Palma por la polémica del 'Pride Week'.

La 'Pride Week' de Palma debía haberse celebrado entre los días 18 y 28 de junio. Sin embargo, unas palabras de la CEO y fundadora de ELLA Global Community, entidad encargada de organizarlo, Kristin Hansen, hablando de invitar a participar del 'Pride Week' a personas de fuera de Palma “que a lo mejor nunca han visto una lesbiana” y presentando el acto como un nuevo modo de captar más turismo o futuros compradores de viviendas, acabaron desatando la polémica.

Ante los hechos acaecidos, personas anónimas, partidos políticos y asociaciones como Ben Amics reclamaron la cancelación de la 'Pride Week' de Palma o, al menos, la retirada de los fondos municipales, la dimisión de la regidora de Justicia Social, Feminismo e Igualdad, Sonia Vivas, así como las disculpas del alcalde de Palma, José Hila.

Ante el malestar y la indignación generalizada, el alcalde José Hila finalmente cesó a la hasta entonces regidora Sonia Vivas, argumentando que “hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar”, y canceló el 'Pride Week'. Una cancelación del 'Pride Week' a la que respondió Ella Global Community, empresa organizadora, anunciando acciones legales contra el Ayuntamiento y todos los responsables de la cancelación del evento “por los daños y perjuicios causados”.

Unos días más tarde, Vivas presentó formalmente su renuncia al acta de regidora del Ayuntamiento de Palma, una petición que se comenzó a tramitar el pasado lunes y que, por ahora, ha sido el último episodio de una polémica que ha empañado el Orgullo de 2022 en la capital balear.