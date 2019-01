Arabia Saudí importa los sanfermines

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este martes su intención de celebrar un encierro de toros similar al de los Sanfermines de Pamplona y han indicado que ya están en el país los animales que se soltarán por las calles de alguna ciudad, aún por determinar.

"Vamos a celebrar una competición de corrida de toros, pero todavía no hemos determinado el lugar", indicó en una rueda de prensa el nuevo presidente de la Autoridad saudí de Entretenimiento, Turki al Sheij, en Riad.

"Hemos traído ya los toros y hemos traído a especialistas españoles" para la puesta en marcha de la celebración, indicó al Sheij. Las autoridades piensan ahora en qué ciudad se celebrará el encierro y tampoco han anunciado las fechas, quiénes son los españoles que se encuentran en el país ni la ganadería de los animales.

Por su parte, la cuenta oficial de Twitter de "proyectos saudíes" en la que se anuncian las diferentes iniciativas promulgadas por el reino para el entretenimiento también ha hablado sobre esta iniciativa: "La autoridad del Entretenimiento anuncia la celebración del famoso 'reto de los toros' español".

#هيئة_الترفيه تعلن عن أقامة التحدي الإسباني الشهير #تحدي_الثيران The Runnig of The Bulls pic.twitter.com/11veLIRFTp