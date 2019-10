El Gobierno británico buscará nuevas elecciones si sus planes para el Brexit fracasan hoy en el Parlamento

La Cámara de los Comunes votará este martes sobre el acuerdo de salida de la UE negociado por el primer ministro Boris Johnson en Bruselas. Si los parlamentarios dan su visto bueno al documento, Johnson ha presentado una moción para acortar notablemente los plazos posteriores y poder ratificar la legislación antes del 31 de octubre, revocando así la solicitud a la UE para una tercera prórroga.

Si el Parlamento aprueba este martes el acuerdo, pero rechaza la propuesta de Johnson sobre plazos, el Gobierno ha confirmado que retirará la ley y buscará una convocatoria electoral.

"De ninguna manera permitiré más meses de esto. Si el Parlamento rechaza hacer efectivo el Brexit y en su lugar se sale con la suya y decide retrasarlo todo hasta enero o posiblemente más tarde, en esas circunstancias [el Gobierno no puede] continuar con esto", ha afirmado Johnson este martes en la Cámara. "Debo decir que la ley tendría que retirarse y tendríamos que ir a unas elecciones generales", ha añadido.

El primer ministro británico, sin embargo, no puede convocar elecciones anticipadas sin la aprobación previa de la Cámara. Johnson ya lo intentó cuando el Parlamento aprobó la ley que le ha obligado a pedir una nueva prórroga a la UE, pero no consiguió los dos tercios necesarios. En aquel momento los laboristas votaron en contra de las elecciones generales por considerarlo una trampa para que no se implementase la ley en cuestión.

"En esas elecciones yo abogaría por un 'cumplamos el Brexit' y el líder de la oposición defendería pasar el 2020 con dos referéndums: uno sobre el Brexit y otro sobre Escocia", ha afirmado Johnson. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha afirmado que si estuviese en el Gobierno, renegociaría un acuerdo con la UE y lo sometería a referéndum. Corbyn sostiene que este acuerdo deja abierta la posibilidad de caer derrotado a finales del año que viene.

La votación que celebra la Cámara este martes es una votación en segunda lectura. "La segunda lectura es la primera oportunidad para los parlamentarios para debatir los principios fundamentales de la ley", explica la Cámara de los Comunes. "Una vez se completa la segunda lectura, la ley pasa a la fase comité, donde cada cláusula y cada enmienda se puede debatir".

Es este proceso el que Johnson quiere acortar a tres días cuando normalmente duraría incluso semanas. La moción de plazos del primer ministro pretende hacer posible la ratificación definitiva de la ley en tres días para poder hacer efectivo un Brexit con acuerdo el 31 de octubre.