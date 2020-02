Muere el terraplanista Mike Hughes tras estrellarse el cohete casero con el que pretendía volar a 1.500 metros de altura

Mike Hughes, conocido por sus teorías terraplanistas, falleció el sábado en California a los 64 años de edad tras estrellarse en el cohete casero con el que pretendía volar a 1.524 metros de altura.

El lanzamiento del cohete fue grabado para 'Homemade Astronauts' [astronautas caseros], un nuevo programa de televisión de Science Channel, propiedad de Discovery Channel. En el vídeo se ve como un paracaídas cae al suelo instantes después del despegue del cohete propulsado a vapor. A continuación el artefacto cae en picado y se estrella cerca del lugar de lanzamiento.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike#MadMikeHughespic.twitter.com/svtviTEi8f