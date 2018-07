Tailandia da comienzo a la segunda jornada de rescate en la cueva tras la evacuación de los cuatro primeros niños

Lo que sabemos hasta ahora

— Los cuatro niños rescatados el domingo han sido declarados en "buen estado de salud" a la espera de los resultados de los tests.

— Todos los niños rescatados en la primera jornada están siendo tratados en el hospital de Chiang Rai, la ciudad más cercana.

— No se les ha permitido ver a sus familias, aunque desde el hospital aseguraron que podrían hacerlo a lo largo del día mientras "no se abracen" y "no se toquen" hasta que no estén los resultados.

— La operación de rescate está programada para reanudarse entre las 8:00 y las 18:00 horas; El coordinador del rescate aseguró que los buzos necesitan entre 10 y 20 horas de descanso para reponerse para otra jornada de trabajo.

— Los mismos buzos que salvaron a los cuatro niños en la primera jornada se encargarán de dirigir la operación de este lunes, pues conocen bien las condiciones de la cueva y saben cómo actuar, según ha informado el ministro de Interior tailandés.

— Los ocho niños restantes y su entrenador permanecen en la ubicación original, cerca de la Playa Pattaya.

— Cinco buzos de la marina tailandesa y otros trece del extrangero conformaron el equipo que saldó la primera jornada de rescate con éxito.

— Cuando alcanzaron la superficie, los buzos abrazaron y felicitaron a los niños, equipados con máscaras de buceo, después de completar el trayecto de 3,2 kilómetros a través de la cueva fangosa.

— La operación se llevó a cabo tres horas más rápido de lo esperado gracias al bajo nivel del agua en la cueva.

— Ya han pasado 16 días desde que los 12 niños y su entrenador de fútbol quedaran atrapados en la cueva Tham Luang tras un entrenamiento de fútbol, cuando una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad y les cortó la salida.