Theresa May se reunirá el jueves con Juncker en Bruselas para buscar una salida a 50 días de la fecha fijada para el Brexit

"Ya ha venido seis veces y este jueves vendrá por séptima vez. Nuestras puertas siempre están abiertas". Así explica la Comisión Europea la reunión de este jueves a las 11.00 entre la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Quedan menos de 60 días para la fecha prevista de la salida de Reino Unido de la UE y aún no se ha aprobado ningún acuerdo de retirada en el Parlamento Europeo. Y la el Ejecutivo comunitario afirma que no se va a reabrir el acuerdo alcanzado con May, a quien piden que explique qué necesita para ganar los votos en Westminster.

¿Qué va a traer May a la mesa el jueves? "No sabemos". ¿Algo nuevo? "No nos consta". En Bruselas afirman que no saben qué va a proponer May o qué va a pedir May, aunque reconocen que el asunto clave es el backstop, la salvaguarda para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la república de Irlanda en caso de no cerrar un acuerdo de relación futura entre Reino Unido y la UE tras el Brexit. "Viene a explicarnos sus ideas de qué hacer a partir de ahora", explican en la Comisión: "Nuestra posición está clara, pero vamos a ver qué tiene que decirnos la primera ministra".

Este lunes se reunió una delegación del Parlamento británico, perteneciente a la comisión parlamentaria del Brexit, con el secretario general de la Comisión Europea, la mano derecha de Juncker, Martin Selmayr.

Y, de acuerdo a lo publicado por la prensa británica, de fuentes de de la reunión, en el ambiente sobrevoló la idea de que la Unión Europea plantea la posibilidad de un anexo al acuerdo de retirada legalmente vinculante en relación con el backstop, algo que niega la Comisión.

Otro de los diputados presentes en la reunión, Stephen Crabb, tuiteó que t ambién existe la posibilidad de reabrir la declaración política para ofrecer mayores certezas sobre la relación futura entre Reino Unido y la UE tras el Brexit.

Unlike the Withdrawal Agreement, we heard repeatedly that there is scope for reopening text of Political Declaration to provide greater clarity & certainty on the new relationship rather than vague aspirations and optionality. — Stephen Crabb (@SCrabbPembs) February 4, 2019

Este jueves, cuando se reúnan May y Juncker quedarán 50 días para la salida prevista de Reino Unido de la UE, el próximo 29 de marzo. Y el abismo del Brexit sin acuerdo está cada vez más cerca.