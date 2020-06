La Torre Eiffel reabre después de tres meses cerrada por el coronavirus

La Torre Eiffel ha vuelto a acoger turistas este jueves después de haber permanecido más de tres meses cerrada por el coronavirus. Para su apertura, se han aplicado nuevas medidas de seguridad para minimizar los riesgos.

El monumento parisino se había despedido del público el pasado 13 de marzo por un periodo indefinido. Este jueves, y al ritmo de una pequeña batucada, regresó a la actividad aunque todavía de manera parcial.

🇨🇵 C'est reparti, avec un accueil en fanfare pour mes premiers visiteurs ! 😀 🇬🇧 Here we go, I'm open and ready to welcome my first visitors with a fanfare! 😀 #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/ugK5U9jcIY

De momento, y hasta el próximo 30 de junio, solo se podrá acceder hasta la segunda planta y por las escaleras, con un recorrido de subida y bajada fijado para evitar el cruce entre la gente.

Además, el uso de mascarilla es obligatorio a partir de los 11 años y hay un número de visitantes limitado tanto en su explanada como en sus plantas, donde se han colocado señales en el suelo para invitar a respetar la distancia de seguridad.

Los ascensores que llevan hasta la segunda planta volverán a estar disponibles el 1 de julio y, en función de la situación sanitaria, se permitirá también el acceso hasta el último piso a lo largo del verano, según precisa su página web.

Some commute... from the top of the Eiffel Tower, which re-opened today, with love #Paris#France to those born on June 25 😌 pic.twitter.com/ZJ1VWZxmHQ