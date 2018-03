Trump cesa a Rex Tillerson como secretario de Estado y lo sustituye por el director de la CIA

El presidente estadounidense Donald Trump ha cesado al secretario de Estado, Rex Tillerson, y será sustituido por el actual director de la CIA, Mike Pompeo, según ha confirmado el presidente.

"Me enorgullece nominar al director de la CIA, Mike Pompeo, como nuestro nuevo secretario de Estado", ha comunicado el presidente.

Pompeo ha confirmado el nombramiento en otro comunicado: "Agradezco a Trump el haberme permitido servir como director de la CIA y por esta oportunidad de servir como secretario de Estado. Su liderazgo ha hecho a EEUU un país más seguro y deseo representarle a él y al pueblo estadounidense ante el mundo".

La actual número dos de la agencia de inteligencia, Gina Haspel, ocupará ahora la dirección. "Gina Haspel, la directora adjunta de la CIA, será la nominada para reemplazar al director Pompeo y será la primera directora mujer en la historia de la agencia, lo que supone un hito histórico", ha señalado el presidente.

Tillerson tenía previsto volver este martes de su primera visita oficial a varios países de África Subsahariana, pero de acuerdo con un cambio de agenda de última hora, tuvo que volver a Washington el lunes.

"Quiero agradecer a Rex Tillerson el servicio prestado. Le deseo lo mejor a él y a su familia", ha afirmado Trump. "Creo que Rex será más feliz ahora".

"Nos llevamos muy bien pero no estamos de acuerdo en determinadas cosas, por ejemplo el acuerdo con Irán. Yo creo que es terrible y supongo que para él está bien", ha señalado el presidente. "Rex y yo no pensábamos igual y con Mike [Pompeo] tenemos ideas muy similares", ha añadido.

President Trump: "I think Mike Pompeo will be a truly great Secretary of State. I have total confidence in him, and as far as Rex Tillerson is concerned I very much appreciate his commitment and his service and I wish him well." pic.twitter.com/CdvWBQhuvq