La UE da una prórroga de tres meses a Reino Unido, pero podrá irse antes si Johnson logra aprobar el Brexit en Westminster

Tres prórrogas, tres. Son las que ha concedido la Unión Europea a Reino Unido para que se marche, para que cumpla con el resultado del referéndum del Brexit de 2016. Las dos primeras fueron a Theresa May; y ésta es a Boris Johnson, quien dijo que prefería "caer muerto en una zanja que posponer el Brexit". Pues bien, al final Johnson se ha visto obligado a pedir la prórroga porque así lo decidió el Parlamento británico: no puede haber Brexit sin acuerdo. Y, a día de hoy, el acuerdo del Brexit no está ratificado por los Comunes.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.