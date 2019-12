Victoria del feminismo en Eslovaquia: el Parlamento rechaza a última hora la restricción del derecho al aborto

Las mujeres eslovacas no serán obligadas a ver una imagen del feto o embrión antes de abortar, tampoco a escuchar su latido cardíaco. El Parlamento de Eslovaquia ha rechazado este jueves, por un pequeño margen, el proyecto de ley que contemplaba esta y otras medidas para restringir el derecho de las mujeres al aborto, según las informaciones de medios nacionales y activistas feministas locales.

La votación de la propuesta impulsada por tres diputados ultraconservadores del Partido Nacional Eslovaco ha resultado en 59 votos a favor, 24 en contra y 40 abstenciones. "Ha estado muy cerca, pero después de todo podemos estar contentos de que todo nuestro trabajo y esfuerzo haya valido la pena", ha afirmado a eldiario.es Martina Zboroňová, activista en Možnosť Voľby (Libertad de elección), una de las organizaciones feministas que se han manifestado contra esta ley.

Great news 😁 In #Slovakia MPs voted not to adopt a law which would force women to view images of embryo or fetus before being permitted to have an abortion. The law would have set a chilling precedent for the EU.



My body, my rights ✊🏻✊🏼✊🏾#Wewontbesilent#nebudemetichopic.twitter.com/WuAad1irok