Las congresistas demócratas atacadas con comentarios racistas por Trump: "Todo esto es una distracción"

Las cuatro congresistas atacadas con comentarios racistas por Donald Trump han ofrecido una rueda de prensa este lunes para responder al presidente de Estados Unidos. "Este país pertenece a todo el mundo, todo esto es una distracción", ha afirmado Alexandria Ocasio-Cortez, una de las cuatro políticas que el domingo sufrió los comentarios racistas.

"Los líderes débiles se centran en la lealtad a nuestro país para evitar debatir sobre políticas públicas. No puede mirar a un niño (inmigrante) y justificar por qué este país les está metiendo en jaulas, así que nos ataca personalmente a nosotras, y me dice que debería volver al Bronx y mejorarlo", afirmó Ocasio-Cortez, quien dice no estar "sorprendida" por los comentarios de Trump.

La congresista Ilhan Omar, que es musulmana, se negó a "dignar con una respuesta" la acusación del presidente de que ella apoya al grupo terrorista Al Qaeda. Y ha sentenciado: "Estos son los planes de los nacionalistas blancos. Se debaten en chats en Internet y ahora han llegado al jardín de la Casa Blanca".

Comentarios racistas

Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley forman el grupo conocido como "La Brigada" ("The Squad"), que ha atraído mucha atención mediática por estar a la vanguardia del ala más progresista del Partido Demócrata y por sus roces con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Trump arremetió contra ellas a través de Twitter: las instó a regresar a sus "países de origen", que describió como "lugares infestados de crimen". Este lunes, el presidente estadounidense no solo no hay rectificado sus comentarios, sino que insistió en que las cuatro congresistas deberían "irse" de su propio país porque lo "odian".

El presidente estadounidense, que desciende de inmigrantes igual que la inmensa mayoría de estadounidenses, no dio marcha atrás en sus declaraciones a pesar de que han desatado una polémica sin apenas parangón desde enero de 2018, cuando llamó "agujeros de mierda" a El Salvador o Haití.

"No me preocupa porque mucha gente está de acuerdo conmigo", respondió al ser preguntado si le inquieta el buen recibimiento que han tenido sus comentarios entre grupos supremacistas blancos.

Trump enfocó la mayoría de sus críticas en Ilhan Omar, la única de las congresistas a las que ha atacado que no nació en Estados Unidos, sino en Somalia, aunque huyó de ese país como refugiada y obtuvo la ciudadanía estadounidense cuando era adolescente.

Alexandria Ocasio-Cortez es neoyorquina con raíces puertorriqueñas, Rashida Tlaib procede de Detroit (Michigan) y sus padres son palestinos, mientras que la afroamericana Ayanna Pressley nació en Chicago.

Críticas a Trump

La oposición y algunos republicanos acusan a Trump de racismo y supremacismo blanco. La polémica ha llevado a Pelosi a preparar una resolución para que la Cámara Baja condene formalmente las declaraciones de Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes también ha instado a los republicanos a denunciar sus "tuits xenófobos".

A primera hora, solo un republicano -el congresista Chip Roy- los había condenado, pero más tarde le siguieron los dos únicos afroamericanos de ese partido en el Congreso, el senador Tim Scott y el congresista Will Hurd. El primero lamentó sus "ofensas raciales" y el segundo tildó sus mensajes de "racistas y xenófobos".

También criticaron los tuits las senadoras más moderadas del partido, Susan Collins y Lisa Murkowski, mientras que el senador Pat Toomey opinó que la ciudadanía de esas cuatro legisladoras es "tan válida" como la suya, la de un nieto de inmigrantes irlandeses.