EEUU y la UE avisan a Putin: “Habrá más sanciones si no se retira de Ucrania”

"Estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas si Putin no detiene la invasión". Es el aviso que ha enviado este viernes la presidenta de la Comisión Europea al presidente de Rusia. Ursula von der Leyen ha hecho esta declaración junto al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, quien se ha sentado en Bruselas con los ministros de Exteriores de la OTAN y de la UE, exhibiendo unidad ante la invasión rusa de Ucrania.

"Esto no va del Este y el Oeste", ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell: "No es un remake de la Guerra Fría, estamos defendiendo la soberanía de las naciones, de todos los Estados. No es una vuelta a los dos hemisferio. Defendemos el derecho internacional, no violar las fronteras, esto vale para cualquiera en el mundo. No estamos contra el pueblo ruso. Es la guerra de Putin".

"Puede haber más sanciones, más bancos desenganchados de Swift", por ejemplo, ha dicho Borrell, "podemos avanzar en las sanciones financieras. Pero hoy lo importante es que Rusia ha declarado suspensión de pagos en algunos préstamos. Esto es una consecuencia importante en cuatro días. La decisión de bloquear el Banco Central de Rusia tiene muchas consecuencias. Se están estudiando más sanciones, pero lo importante es aplicar lo que hemos anunciado antes de aprobar otras".

"Hemos aprobado sanciones en tiempo récord", ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario: "El banco Central de Rusia no puede defender rublo, que está en caída libre, el país está sufriendo una escalada de inflación, importantes bancos están desconectados de Swift, la Bolsa sigue cerrada, las compañías occidentales se están retirando del mercado ruso... La Comisión Europea ha logrado poner de acuerdo hasta 40 países, en un mensaje claro de que la comunidad internacional está rechazando esta invasión".

Von der Leyen ha recordado la votación en la asamblea de la ONU –141 países condenaron la invasión y sólo cuatro votaron con Rusia–: "Putin está aislado, pero el ejército sigue, con misiles, y mueren civiles, la escala de la catástrofe nos preocupa, porque no se ha visto nada igual desde los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial".

La presidenta de la Comisión Europea ha considera que el "este conflicto está lejos de acabar". "Vamos a tomar más medidas si Putin no se retira".

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha explicado cómo el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleba, les ha enseñado fotos de un padre con su hijo muerto: "Es un recordatorio de que esto tiene que ver con hombres, mujeres, niños, y también con saltarse principios establecidos, como que hay un sistema internacional en el que debe regir la paz y la seguridad, que ningún país puede dictar las políticas otro, ni cruzar sus fronteras. Son principios que están siendo violentados por Putin. Si permitimos la impunidad, permitiremos que esto pase una y otra vez".

Blinken también ha secundado la hipótesis de Von der Leyen en cuanto a la duración de la crisis: "Esto no va a terminar pronto, pero hay que seguir juntos hasta el final, hasta que acabe la guerra".

"La situación humanitaria está empeorando día a día", ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, después de la reunión con los ministros de Exteriores de la UE: "Puede haber más de un millón personas que ya se han marchado de Ucrania, y van a salir más. Cruz Roja no puede entrar en el país, y necesitamos que haya corredores humanitarios".

Borrell ha hablado del ataque a la central nuclear en la noche del jueves: "Podría producirse una catástrofe humanitaria y ecológica en toda Europa. Pedimos a Rusia que pare la operación y se retire de Ucrania".

Tanto Borrell, como Blinken y Von der Leyen han destacado la cooperación transatlántica en las sanciones a Rusia: "Hay que aplicarlas y esperemos que debilite a Rusia. Putin ha intentado dividirnos, pero estamos más unidos que nunca. Rusia está completamente aislada de la comunidad internacional como se vio el jueves en la Asamblea de la ONU. El mundo está con Ucrania, en el lado correcto de la historia".

"Las sanciones no buscan un cambio de régimen en Rusia, se han activado por la guerra y buscan reforzar las posiciones negociadoras de Ucrania, nada de cambio de régimen en Rusia, Es una guerra de Putin porque no es la guerra de los rusos, pero no entramos en el asunto de cambiar de régimen", ha dicho Borrell, quien también ha descartado pedir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que deje Kiev.