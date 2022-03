EEUU y Europa muestran su unidad ante Putin: “Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”

Unidad, unidad, unidad ante la guerra en Ucrania. Lo han dicho todos asistentes de la reunión a su entrada a la sede de la OTAN. Lo ha dicho el ministro español, José Manuel Albares, que ha hablado de "unidad sin fisuras". Lo ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que ha señalado que la "unidad transatlántica es más importante que nunca". También lo ha afirmado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien se ha referido a la "importancia de que EEUU se mantenga unida en la solidaridad estratégica dentro de la OTAN". Y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha sentenciado: "No buscamos conflicto. Pero si nos llega un conflicto, estamos preparados para ello, y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN".

Los ministros de Exteriores de los 30 miembros de la Alianza Atlántica se reúnen este viernes por la mañana en la sede de la OTAN. Después de comer, la UE aprovechará para reunir a un Consejo de Exteriores con la presencia de Blinken y la británica Liz Truss, que vuelve a sentarse con los socios europeos por primera vez desde el Brexit.

"El mundo ha cambiado mucho en las últimas semanas", ha reconocido Borrell: "Este es el momento de hablar claro, de ponerse de pie, en el que la unidad transatlántica es más importante que nunca. Hemos decidido un paquete de sanciones sin precedentes que dañarán mucho a la economía rusa, y además estamos apoyando el derecho de Ucrania a defenderse. Por otro lado, creo que es importante lanzar el mecanismo de Moscú [de la OSCE] y enviar una misión para ver cuáles son los actos que pueden considerarse crímenes de guerra".

"Es el momento en el que tenemos que estar unidos, es un momento crítico en la historia de Europa", ha sentenciado Borrell. ¿Qué espera de la OTAN? "Una unidad fuerte y estar lista para actuar. Lo importante es mantener la unidad de los Estados miembros de la Unión Europea en torno a las sanciones, y mantener la unidad sobre cómo proporcionar armas a Ucrania. Es la primera vez que participamos en una operación así, es el momento para que la Unión Europea sea no solo más unida, sino también más eficaz".

En relación a qué más puede hacer la UE, como desengancharse del gas ruso, Borrell ha respondido: "Consideraremos todo. Hace una semana les decíamos que todo estaba sobre la mesa y se ha visto que todo estaba sobre la mesa por decisiones que hemos tomado que nadie esperaba. Así que todo queda sobre la mesa.Todo".

El secretario general de la OTAN, por su parte ha insistido en que "la OTAN no es parte del conflicto, es una alianza defensiva".

"No buscamos un conflicto bélico con Rusia", ha dicho Stoltenberg, "al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que no haya malentendidos sobre nuestro compromiso de defender y proteger a todos nuestros aliados. Por lo tanto, hemos aumentado la presencia de las fuerzas de la OTAN en la parte oriental de la Alianza. Esta es una presencia defensiva, y celebro el fuerte compromiso de Estados Unidos con más tropas".

El secretario de Estado de EEUU Blinken, por así mismo, ha explicado que "todos los aliados de una forma u otra están acudiendo en ayuda de Ucrania y están ayudando a fortalecer a la propia OTAN. La nuestra es una alianza defensiva. No buscamos conflicto. Pero si nos llega un conflicto, estamos preparados para ello. Y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN, al mismo tiempo que nos estamos preparando para el futuro de la OTAN".

En este sentido, Blinken ha reconocido que la invasión del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre Ucrania, ya está influyendo en el futuro de la Alianza, "particularmente de cara a la cumbre de la OTAN en unos pocos meses [en Madrid], y en la redacción de un nuevo concepto estratégico. Pero el único denominador común que encontramos, y que es la fuerza de todo lo que hacemos, es la unidad de esta Alianza".

"La posición de España es la de la unidad sin fisuras en España, entre los socios de la UE y los aliados atlánticos", ha dicho el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores en la OTAN.

Preguntado sobre si la OTAN debe intervenir en la guerra de Ucrania, Albares ha respondido: "Esas son cosas que tenemos que discutir dentro con nuestros colegas. Una vez más, no tenemos que hacer nada para escalar. Esta es la guerra de Putin. Él es el único que quiere la guerra. Ni la OTAN ni los aliados europeos ni los propios ucranianos ni el gobierno ucraniano quieren la guerra. Lo que queremos es paz en nuestras vidas".

¿Ha cambiado la UE ahora? ¿Ha cambiado España? ¿Ha cambiado Alemania? "No hemos cambiado", ha contestado Albares: "Seguimos fomentando la paz y la estabilidad. Esa es la fuente de nuestra prosperidad y nuestra forma de vida. Nos estamos adaptando a las nuevas amenazas, sin duda, y responderemos a esas amenazas para seguir promoviendo y asegurando la paz y la estabilidad en Europa".

Albares ha explicado que el jueves por la noche habló con su homólogo ucraniano, Dimitris Kuleba: "Me explicó la amenaza que estaba ocurriendo en la central nuclear por parte de fuerzas rusas y chechenas. No podemos permitir que los ciudadanos vivan angustiados. Estas son cosas que estaban fuera de la mente de los europeos desde hace décadas. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Europa es una organización creada para asegurar la paz. La OTAN es una alianza defensiva. Tenemos que estar unidos sin ninguna fisura entre nosotros, como lo hemos estado hasta ahora para asegurar la paz en toda Europa".