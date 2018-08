La explosión de un camión en una autopista de Bolonia causa un muerto y decenas de heridos

Una fuerte explosión se ha registrado cerca de la ciudad italiana de Bolonia. Según informa el diario La Repubblica, se trataría de un camión de mercancías. La deflagración se habría provocado por un incendio previo y habría afectado a varios vehículos de un concesionario y causado varios heridos.

Los hechos han ocurrido en un tramo de autopista cercano a la localidad bolonesa de Casalecchio. Al lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de bomberos y de policía. Al parecer la causa de las explosiones es un incendio previo localizado en un paso elevado de una carretera de circunvalación. En la zona se podía apreciar una inmensa columna de humo negro: “un es Las primeras informaciones apuntaban a que la explosión estaba localizada cerca del aeropuerto de Bolonia.

El momento de una de las explosiones ha sido recogido por conductores que se encontraban en la autopista y lo han publicado en las redes sociales:

#Bologna A fuoco il ponte della tangenziale uscita 3,che è stata chiusa, esplose le auto di un concessionario.Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso anche il raccordo autostradale di Casalecchio in entrambe le direzioni. Alcuni feriti (Video non realizzato da me) pic.twitter.com/CHZg3OGdhR