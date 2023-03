La Justicia bielorrusa condena en ausencia a la líder de la oposición a 15 años de cárcel

Un tribunal de Minsk ha condenado este lunes en ausencia a la líder opositora bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, a 15 años de cárcel tras hallarla culpable de cargos como conspiración para tomar el poder por vías anticonstitucionales.

La Justicia bielorrusa condena a 10 años de cárcel a Alés Bialiatski, activista y Nobel de la Paz

Más

Según ha informado la agencia bielorrusa BELTA, la justicia ha condenado también a otros cuatro opositores exiliados en el mismo caso, entre ellos el exministro de Cultura Pavel Latushko y miembro del Consejo de Coordinación para una transición democrática en Bielorrusia. Latushko ha sido sentenciado a 18 años de prisión, y María Moroz, Olga Kovalkova y Sergei Dylevski han recibido una pena de 12 años de cárcel.

La Fiscalía bielorrusa había pedido 19 años de cárcel a Tijanóvskaya y Latushko y 12 años para otros imputados en el caso. Todos los condenados están en el exilio en Lituania o Polonia y fueron juzgados en ausencia.

En una entrevista con elDiario.es tras su salida de Bielorrusia, Tijanóvskaya afirmó: “Fui a la Comisión Electoral Central para llevar documentos que demuestran que estamos seguros de que las elecciones fueron amañadas. Allí había altos cargos y me dijeron que me daban la oportunidad de salir si leía ese papel o me meterían en la cárcel durante mucho tiempo”.

El tribunal ha condenado a Tijanóvskaya y a los demás opositores por haber concertado la toma del poder del Estado de manera inconstitucional; creado una formación extremista; y hecho llamamientos públicos a tomar el poder estatal y cometer otras acciones destinadas a dañar la seguridad nacional de Bielorrusia.

También fueron declarados culpables de acciones deliberadas destinadas a incitar la enemistad social y discordia.

La líder opositora, que se considera la legítima ganadora de las elecciones presidenciales de 2020, calificadas de fraudulentas por la oposición y buena parte de los países occidentales y que desataron las mayores protestas en la historia de Bielorrusia, afirmó previamente que el sistema judicial en su país “se ha convertido en una máquina de represión y terror”.

La líder opositora ha restado importancia a la sentencia y ha afirmado en su canal de Telegram que con ella o sin ella, las fuerzas democráticas continuarán “haciendo todo lo posible para liberar a los presos políticos y lograr cambios democráticos en el país”.

Las protestas tras las elecciones presidenciales, en las que el jefe de Estado, Alexandr Lukashenko, se atribuyó su sexto mandato, fueron reprimidas violentamente entre denuncias de torturas.

En total hay 1.438 presos políticos en Bielorrusia entre blogueros, empresarios, activistas, manifestantes y aspirantes a candidatos presidenciales, entre ellos el marido de Tijanóvskaya, Serguéi Tijanovski, según la organización de derechos humanos Vesná.

En diciembre pasado Lukashenko conmutó o redujo las penas de 4.500 presos en el marco de una ley de amnistía, pero ninguno había sido detenido en las protestas contra el fraude electoral.

La semana pasada, Un tribunal de Minsk condenó este viernes a 10 años de prisión al conocido defensor de derechos humanos de Bielorrusia y Premio Nobel de la Paz de 2022, Alés Bialiatski, según informó la organización que preside, Viasna.