Pedro Pierluisi: “Somos ciudadanos americanos desde hace 105 años y todavía nos tratan de forma desigual”

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, ha estado esta semana en Madrid para participar en un foro empresarial y estrechar lazos “no solo históricos, sino también comerciales” con España, ha dicho durante una entrevista con elDiario.es en la Casa de América. En medio de su visita, Puerto Rico sufrió un gran apagón. Sobre el incidente que sumió en la oscuridad a más de un millón de personas, Pierluisi asegura que ya se está trabajando para evitar estos cortes que se deben a que el sistema eléctrico de la isla sigue muy debilitado tras el paso del huracán María en 2017.

Los efectos de la guerra de Ucrania llegan hasta América Latina

Saber más

El gobernador se ha mostrado convencido de que algún día Puerto Rico “se convertirá en el estado 51” de EEUU. Aunque no puede vaticinar cuándo, sí que augura que esta lucha será “dura”. Pierluisi ha restado importancia al derribo de una estatua de Juan Ponce de León en la capital puertorriqueña coincidiendo con una visita del rey Felipe VI hace algo más de dos meses: “Realmente fue una protesta menor. No hubo gran conmoción. Básicamente le hicieron daños a esa estatua”.

¿En qué situación se encuentra el país tras la peor parte de la pandemia?

El año pasado fue un año récord para el turismo en Puerto Rico. La razón principal es que Puerto Rico se distinguió en medio de la pandemia. El Gobierno de EEUU nos trató con igualdad y demostramos que cuando nos tratan con igualdad podemos ser los mejores. Fuimos la jurisdicción estadounidense con mayor porcentaje de vacunación. Nuestro turismo vino principalmente de EEUU y vieron a Puerto Rico como un destino seguro porque nuestras estadísticas eran mejores en términos generales que el resto de la nación. En vacunación, número uno; en letalidad, bastante baja; en números de casos, bastante bajos.

Algo nuevo en Puerto Rico es que tenemos una cantidad bien significativa de propiedades que se están alquilando a corto plazo. Eso no existe en el Caribe. Es la única isla en el Caribe que tiene una infraestructura tan grande de este tipo de alojamiento que complementa a los hoteles. El año pasado el turismo fue impactante y este año pinta igual.

¿La llegada de Biden ha supuesto algún tipo de cambio con respecto a la anterior Administración?

Llegué a la gobernación a la vez que Biden llega a la presidencia, pero el cambio es obvio. Todos nuestros reclamos han sido atendidos. No tengo queja alguna de la Administración de Biden. Al revés. Las trabas burocráticas y los requerimientos que tenía Puerto Rico y que no tienen los estados fueron eliminados y ahora están fluyendo los fondos federales para las obras permanentes.

Quiero ser justo en el análisis. En los primeros años después del huracán, lo mismo ocurre con los terremotos, la ayuda no fue poca cosa. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares [unos 23.000 millones de euros] que entraron a la economía de Puerto Rico, pero era de emergencia. En el caso de la red eléctrica eran parches. Levanta las líneas como puedas, los postes como puedas, pero no era obra permanente. A las casas ponles un toldo azul para protegerlas, pero no era la reparación de los hogares. Desde el año pasado, se están empezando a ver las obras permanentes como carreteras, sistemas de agua y alcantarillado, viviendas. Ya se han reparado miles de viviendas.

Ahora sí se está viendo esa obra permanente que nos va a dar una zapata muy buena para nuestro crecimiento económico.

¿Algún día Puerto Rico se convertirá en el estado 51?

Estoy seguro de que sí. No puedo decir cuándo. Es una lucha dura. Nuestra demanda es de igualdad. Somos ciudadanos americanos desde hace 105 años y todavía nos tratan de forma desigual y discriminatoria en el programa de asistencia nutricional, en los programas de salud, Medicaid y Medicare. El trato no es el mismo. Y no tiene sentido porque nuestra gente se monta en un avión y se muda de un día para otro a cualquier estado porque no somos inmigrantes, somos ciudadanos americanos. Eso hay que corregirlo.

En el lado político, que es el más duro, no votamos por el presidente de la nación de la cual somos ciudadanos. No tenemos representación con votos en el Congreso de esa nación. Esto no tiene sentido tampoco. La batalla es dura porque tienes que convencer a una mayoría en la Cámara y el Senado de EEUU que apoye esto y eso no es fácil.

Tuvimos un plebiscito en 2020 y el 52,5% de la población pidió la estadidad. Ahora en el Congreso hay dos proyectos relacionados con nuestro estatus y se está buscando un consenso porque es como que están compitiendo uno con otro. Probablemente, lo que ocurra es que el Congreso convoque al pueblo de Puerto Rico a votar sobre varias opciones, no solo la estadidad sino también la libre asociación y la independencia.

Mi predicción es que, si se da un voto llamado por el Congreso nuevamente, va a prevalecer la estadidad y entonces el Congreso va a tener que actuar.

"Esta protesta en particular fue un tanto extraña y no fue contra el rey"

Hace unos meses, coincidiendo con una visita del rey Felipe VI, fue derribada una estatua de Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, en el centro de San Juan. ¿Fue este un acto para reivindicar vuestra independencia?

Realmente fue una protesta menor. No hubo gran conmoción. Básicamente le hicieron daños a esa estatua. Yo creo que se estaban quejando más bien de Juan Ponce de León como figura histórica, como lo que hizo o no hizo en aquel entonces en Puerto Rico. Fue una protesta un tanto extraña y rápidamente se reparó la estatua.

Juan Ponce de León fue nuestro primer gobernador. Yo sé que hay una reclamación. A mí mismo no me agrada el estatus actual, es un estatus colonial. Y en los tiempos de España en gran medida también fuimos eso, una colonia. Tengo que decir que al final del siglo XIX Puerto Rico logró tener representación en la Cámara de Diputados. El vicepresidente de la Cámara de Diputados era Ramón Power y Giralt, de Puerto Rico. Tuvimos participación democrática en España hacia el final de nuestra relación política con España.

Hay veces que las protestas que se pueden estar dando son en contra de la colonia, como los 400 años de coloniaje español. Ahora existe la misma reclamación, pero contra EEUU y eso motiva protestas. Esta en particular fue un tanto extraña y no fue contra el rey. Nosotros caminamos por esa área y la gente fue bien amistosa con el rey. Me alegré mucho. Lo recibieron con mucho cariño y él actuó de una forma muy ejemplar. Muy humilde. Me llamó la atención en eso, no estamos acostumbrados, nosotros no tenemos nobleza ni realeza.

Esta semana se ha vuelto a producir un gran apagón en la isla. ¿Qué ha ocurrido?

Este apagón es similar a uno que ocurrió en junio del año pasado. No había ocurrido algo así desde entonces. Se ha producido una explosión en una subestación que está en las inmediaciones de dos de nuestras principales plantas generatrices. Dos que utilizan gas natural. Entre las dos generan un mega.

Lo que sucede en nuestro sistema, y es una de nuestras debilidades, es que es un sistema integrado. Cuando tienes una explosión como esta, como en junio del año pasado, el sistema se protege. Se protegen todas las plantas y todos los equipos, y se apagan. Entonces el proceso de reencendido es gradual y toma tiempo. Aparte de que tienen que corregir la avería en la subestación que explotó un interruptor importante. ¿Por qué? Eso se está investigando. Yo tiendo a pensar que es nuevamente por la fragilidad de nuestra red eléctrica.

¿Cuánto tarda en volver a encenderse todo?

Lo que ha ocurrido es lamentable. Ocurrió anoche [en la noche del jueves al viernes] y di instrucciones desde aquí, desde España, de que la meta tenía que ser que, en 24 horas, quedase restablecido el servicio a la gran mayoría de los abonados de LUMA [el consorcio privado responsable del suministro].

La solución aquí es la que está en curso. Por un lado, utilizar 9.000 millones de dólares [unos 8.300 millones de euros] para reconstruir la red eléctrica. Y por otro, cambiar el sistema de generación hacia fuentes de energía renovable. También cambiar nuestro sistema para tener microrredes, que tú puedas tener algunas áreas que sean autónomas y que no pase lo que acaba de pasar, que se apaga todo.

Ha venido a España para participar en un foro con más de 50 empresarios de la isla para estudiar oportunidades de negocio y estrechar lazos. ¿Por qué han elegido Madrid como lugar de encuentro?

Me parece natural que vengamos a la capital. Hace unos meses, el rey nos visitó. Durante la visita, me comprometí a venir. Esta misión ya estaba encaminada por nuestro departamento de desarrollo económico, pero yo quise venir personalmente. Fue mi manera de devolver la visita del rey, quien ve con buenos ojos que se estrechen los lazos, no solo históricos, sino también comerciales entre España y Puerto Rico.

La embajadora de EEUU en España confirmó públicamente que Puerto Rico es prioridad para el presidente Joe Biden

Ha sido una semana muy productiva. Tuvimos un foro en la Cámara de Comercio de España, la embajadora de EEUU en España participó y confirmó públicamente que Puerto Rico es prioridad para el presidente Joe Biden, que la reconstrucción de Puerto Rico es prioridad para la Administración del presidente Biden y eso son palabras mayores para la comunidad inversora en España. España es muy conocida en el área de la construcción y grandes empresas españolas han hecho grandes proyectos de reconstrucción en Puerto Rico. Así que ahora les damos la bienvenida.

También en el área energética España es líder. Esta semana estuve con Carmen Sampol [consejera delegada del grupo Sampol], en el aeropuerto internacional de Adolfo Suárez. Sampol provee toda la energía térmica del aeropuerto y allí genera energía para la red eléctrica en España y tiene planes para expandir su presencia en Puerto Rico. Por otro lado, Iberia ha anunciado que aumenta sus vuelos directos a cinco a la semana.