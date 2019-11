La Policía identifica al autor del atentado del Puente de Londres

La policía británica ha identificado esta madrugada al autor del ataque terrorista de este viernes cerca del puente de Londres en el que murieron dos personas, un hombre y una mujer, y otras tres resultaron heridas.

El atacante, que fue abatido por las fuerzas de seguridad, ha sido identificado como Usman Khan, de 28 años. Khan era conocido por las autoridades y había sido condenado en el año 2012 por planear un atentado con explosivos en la Bolsa de Londres y organizar un campo de entrenamiento para terroristas en la Cachemira pakistaní.

Khan, que salió de prisión hace un año, era uno de los nueve miembros de una célula inspirada en el grupo terrorista Al Qaeda que detectaron los servicios de Inteligencia británicos.

Tras su detención fue condenado a prisión indefinida, con un cumplimiento mínimo de ocho años, pero la sentencia fue revisada y se le condenó a 16 años de prisión. Al cumplir la mitad de la pena, el pasado diciembre, fue puesto en libertad después de instalarle un identificador electrónico para controlarle, según han revelado medios británicos.

El viernes, cuando inició su ataque, poco antes de las dos de la tarde, participaba como invitado en una conferencia organizada por la Universidad de Cambridge sobre rehabilitación de presos en el edificio Fishmongers' Hall, en el extremo norte del puente de Londres.

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0