"Se vende avión presidencial": México se deshace del Boeing del expresidente Enrique Peña Nieto

Se vende avión presidencial. Razón: Gobierno de México. Una de las primeras medidas que ha decidido poner en marcha el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido vender la aeronave que utilizó el anterior presidente y viajar desde ahora en vuelos comerciales. Algunos ciudadanos han criticado la acción en redes sociales tachándola de populista. El Gobierno, sin embargo, prometió en campaña y durante la toma de posesión austeridad y lucha contra la corrupción.

El director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Jorge Mendoza Sánchez ha hecho el anuncio este lunes. También ha informado de que se solicitará el apoyo de la ONU para la supervisión del proceso. El avión tiene una capacidad para 80 pasajeros, se ha utilizado durante dos años y 10 meses para 14 operaciones.

Baño del avión presidencial de México TWITTER: SECRETARÍA DE HACIENDA DE MÉXICO

El avión dejará el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para esperar a su siguiente dueño en el aeropuerto de San Bernardino, California, donde la empresa constructora Boeing ha recomendado guardarlo.

Andrés Manuel López Obrador prestó juramento este sábado como nuevo jefe de Estado de México y, de manos del diputado Porfirio Muñoz Ledo, recibió la banda presidencial que le entregó el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto. López Obrador ha prometido "no robar" y "luchar contra la inmunda corrupción pública y privada" durante su discurso de investidura, también llamado toma de protesta.

Interior del avión que vende el Gobierno de México TWITTER: SECRETARÍA DE HACIENDA DE MÉXICO

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande", dijo.