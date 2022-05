Las nuevas fotos de Boris Johnson de fiesta en Downing Street desatan las críticas a la policía por no multarle

Las nuevas fotos de la saga Partygate, en las que se ve a Boris Johnson brindando con colegas en plena pandemia, han hecho que la Policía se enfrente a preguntas sobre la credibilidad de su investigación y un antiguo jefe de la Policía ha exigido explicaciones urgentemente.

Scotland Yard concluye la investigación de las fiestas en Downing Street con 126 multas

Saber más

La semana pasada, la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés) dio por concluida su investigación sobre una serie de fiestas en Downing Street. Personas cercanas a Westminster afirman que el primer ministro había participado de buen grado en varias reuniones sociales que infringían las normas del confinamiento, sin embargo, la Policía solo le puso una única multa del total de 126 sanciones emitidas.

El exsubcomisario adjunto de Scotland Yard, Brian Paddick, dice que la confianza del público en la Policía Metropolitana se ha visto dañada por las revelaciones. Paddick, miembro del Partido Liberal Demócrata, dice que debería haber sido obvio para la Met que las fotos se harían públicas y socavarían la credibilidad de su toma de decisiones, que ya era muy debatida.

“Es ingenuo por parte de la Met pensar que la persona que les proporcionó las fotos no las facilitaría a los medios de comunicación si la Policía decidía no tomar medidas contra él por otros hechos”, dice Paddick. “La opinión pública querrá saber qué pruebas adicionales necesitaba la Policía para imponer al primer ministro una multa, cuando las fotos parecen demostrar más allá de toda duda razonable que debería haber recibido una”.

La Policía se negó este lunes a responder a más preguntas después de que salieran a la luz las fotos en las que se ve a Johnson en un acto por el que no fue multado. El primer ministro tiene una copa en la mano y está rodeado de otras personas con vasos. Se pueden ver abundantes botellas de vino y otras bebidas. “No vamos a añadir nada a nuestra última declaración”, dijo Scotland Yard.

Se ha instado a la Oficina Independiente para la Conducta Policial (IOPC, por sus siglas en inglés) a que investigue por qué no se multó a Johnson por el suceso. La vicepresidenta del Partido Liberal Demócrata, Daisy Cooper, escribió este lunes por la noche al director general del organismo policial, Michael Lockwood, pidiéndole que exija a la Met aclaraciones sobre su proceso de toma de decisiones.

“La Policía Metropolitana no ha ofrecido hasta ahora ninguna aclaración sobre su proceso de toma de decisiones. No han establecido los umbrales probatorios que utilizaron para determinar si se debían emitir multas”, dijo Cooper. “El resultado de esta falta de transparencia es que la publicación de fotografías como la del primer ministro bebiendo en Downing Street en una ocasión por la que no fue multado, probablemente creará una considerable confusión pública”.

“En particular, es difícil entender por qué algunas personas, especialmente los miembros más jóvenes del personal, que asistieron a las mismas reuniones que el primer ministro, recibieron cuestionarios y multas mientras que el primer ministro, no”, añadió.

510 fotografías

Se espera que los miembros de la Asamblea de Londres, que tiene la función de pedir cuentas a la mayor fuerza de Gran Bretaña, pregunten a la Policía sobre su actuación. Paddick dice que el silencio de la Met tiene que acabar, ya que están surgiendo pruebas aparentemente claras. “La Policía tiene que explicar por qué, dadas estas pruebas, no emitió al primer ministro otra multa”, dice. Johnson fue multado por un acto en la sala del gabinete de Downing Street el día de su cumpleaños, que, según se dijo, era una sorpresa.

Como parte del proceso de recopilación de pruebas para la investigación de la Met, denominada Operación Hillman, un equipo de 12 agentes estudió 510 fotografías e imágenes de CCTV. En un principio, la Policía se negó a investigar, pero en enero revirtió su decisión después de que la investigación de Sue Gray para la Oficina del Gabinete desenterrara material preocupante. La comisaria adjunta en funciones, Helen Ball, dijo que las 126 multas impuestas se produjeron después de que la policía obtuviera pruebas “claras” de las infracciones.

Traducción de Lara Lema