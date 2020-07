La ola antirracista lleva a The Guardian a investigar posibles vínculos de su fundador con el comercio de esclavos

El Scott Trust, la compañía británica propietaria de The Guardian, ha encargado a un grupo de investigadores independientes que estudien la conexión que haya podido tener el periódico con el comercio de esclavos en el pasado. El grupo investigará los vínculos entre la esclavitud transatlántica y John Edward Taylor, el periodista que fundó el Manchester Guardian en 1821, así como con sus colaboradores, sus inversiones y sus actividades comerciales.

"No tenemos pruebas de que Taylor fuera propietario de esclavos, ni de que estuviera involucrado de forma directa en el comercio de esclavos", indicó el viernes pasado el presidente del Scott Trust, Alex Graham, en un correo electrónico dirigido al personal. "Pero si descubrimos nuevas pruebas, seremos completamente transparentes al respecto. En cualquier caso, sí debemos reconocer que tanto Taylor como su familia se dedicaban al comercio de algodón y textiles, y que muy probablemente tuvieron una relación comercial con plantaciones de algodón que utilizaban mano de obra esclavizada".

"Todas las organizaciones deben entender su historia y cuestionarla"

Graham ha dicho que desde la caída de la estatua del comerciante de esclavos Edward Colston en Bristol, tanto The Guardian como The Observer han analizado la historia de muchas organizaciones y les han pedido que rindan cuentas por su conexión histórica con la esclavitud y otras injusticias del pasado. "Es correcto, por lo tanto, que también examinemos la nuestra", dijo.

Taylor era hijo de un comerciante de algodón, y muchos de los que ayudaron a financiar el nuevo periódico también trabajaron en el comercio textil y del algodón en Manchester, que era entonces el centro de la industria algodonera conocido como Cottonopolis.

Graham también ha indicado que en las décadas posteriores a la muerte de Taylor, acaecida en 1844, el Manchester Guardian no siempre se adhirió a los ideales y valores progresistas. De hecho, durante la guerra civil estadounidense el periódico se posicionó a favor de los estados del sur partidarios de mantener la esclavitud.

"El Guardian que conocemos en la actualidad se formó cuando el sobrino de Taylor, CP Scott, considerado como uno de los mejores directores de prensa, tomó el mando en 1872. Scott transformó The Guardian, esbozando los valores del mismo en un ensayo de 1921, un proyecto de periodismo liberal independiente que ha sido fundamental para nuestra identidad desde entonces", señala.

"Como escribió Scott, un periódico debe tener una 'existencia tanto moral como material'. En 1936, después de la muerte del director, la familia creó el Scott Trust, que todavía supervisa The Guardian y The Observer, a diferencia de la gran mayoría de los propietarios de periódicos nacionales, que son accionistas o multimillonarios", agrega.

"Todas las organizaciones deben entender su historia y cuestionarla, y es particularmente importante que las organizaciones de medios de comunicación lo hagan, reflexionando sobre sus posiciones pasadas y actuales con franqueza, destacando los errores y enfrentando el futuro con humildad", apunta.

El estudio ha sido encargado a la Universidad de Nottingham. Lo dirigirá Sheryllynne Haggerty, experta en la historia del comercio transatlántico de esclavos y la economía del imperio británico.

Haggerty, directora del instituto para el estudio de la esclavitud de la Universidad de Nottingham, que ha publicado ensayos sobre la trata de esclavos británica y el comercio transatlántico, ha señalado que este es un "importante proyecto de legado". "Es positivo ver a una gran institución británica como The Guardian explorar sus fundamentos históricos y reconocer cualquier vínculo potencial con la esclavitud transatlántica", señala.

"El Scott Trust, que administra The Guardian, ha encargado este informe independiente y nos ha dado pleno acceso a los archivos del periódico para ayudar a investigar las actividades de John Edward Taylor, el periodista que fundó el Manchester Guardian a principios del siglo XIX", agrega. Stephen Godsell, consejero general del Guardian News and Media, se unirá al equipo de Nottingham en nombre de la fundación y de The Guardian.

"Haremos todo lo posible para exigir nuestra rendición de cuentas, al igual que exigimos la de los demás, y una vez completado el estudio será compartido con el personal del periódico y nuestros lectores", afirma Graham. "A todos nos corresponde examinar nuestras historias, comprender las injusticias que han perjudicado a algunos y beneficiado a otros y luego actuar, en el presente, de manera que, lejos de frenarlo, fomentemos activamente el progreso".

