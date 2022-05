La UE discute un embargo rebajado del petróleo ruso que sigue bloqueando Orbán

Los 27 siguen bloqueados. Las fuentes diplomáticas aseguran que el problema es más técnico que político, pero lo cierto es que, un mes después de que la Comisión Europea difundiera su propuesta de sexto paquete de sanciones, con el embargo al petróleo ruso incluido, la UE sigue sin aprobarlo. Este domingo han vuelto a reunirse los embajadores ante la UE, en vísperas de la cumbre de líderes de este lunes y martes. Y, de momento, sigue el asunto estancado, lo cual supone no sólo que no se sanciona el petróleo ruso, sino que siguen en el aire las sanciones a nuevas personas y entidades que han tenido todo el mes para esconder sus bienes, como es el caso del patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa y de la supuesta pareja del presidente ruso, Vladímir Putin, por ejemplo.

Fuentes de la Comisión y de la presidencia francesa rotatoria de la UE, que han dirigido los debates durante las últimas 48 horas con los Estados miembros, han explicado que “la propuesta que ahora está sobre la mesa distingue entre una prohibición total de las importaciones marítimas rusas, que entraría en vigor a finales de año, y una exención, por el momento, para el petróleo procedente del oleoducto Druzhba”.

El oleoducto Druzhba (amistad) es el más largo del mundo. Construido por la URSS en 1964, arranca en en el sureste de Rusia, donde carga el petróleo de Siberia occidental, los Urales y el Caspio. Desde allí, llega al sur de Bielorrusia, donde se bifurca en una rama sur y otra norte. La sur recorre Ucrania, Eslovaquia, la República Checa y Hungría. La norte cruza Bielorrusia hasta Polonia y Alemania. El oleoducto tiene una capacidad de 1,2 a 1,4 millones de barriles diarios.

“Si apuntamos al petróleo que llega desde Rusia por el mar, estamos hablando de 2/3 de las exportaciones rusas, es un daño serio”, explican fuentes diplomáticas, que insisten: “Las sanciones tienen que ser aprobadas por unanimidad”. Y, en este caso, presentan problemas Hungría, pero también Croacia, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia. Por contra, hay países como los bálticos, que ya se están desconectando del petróleo ruso.

“El Consejo Europeo será informado este lunes y se espera un acuerdo en el COREPER [reunión de embajadores ante la UE] la próxima semana [suelen mantener reuniones ordinarias los miércoles y los viernes]”.

Además de los problemas de “seguridad en el suministro ante la dependencia del 100% del petróleo ruso”, explican los fuentes sobre los problemas presentados por Hungría, han aparecido otros por parte de países que argumentan los problemas para el mercado único que puede suponer que una parte de Europa reciba petróleo ruso barato por oleoducto mientras otra tenga que comprarlo mucho más caro proveniente de petroleros de otras latitudes.

“No lo vemos claro”, explican fuentes del Gobierno holandés: “Había demasiadas cuestiones en relación con que el mercado interno no sea alterado. Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, nosotros... Pensamos que si viene un petróleo barato por un lado y tienes el del barco de otro lado y entran en el mercado interno, habrá problemas porque va a distorsionar el mercado interno. Hay que asegurarse de que se hará de manera sin dañar más al mercado interno”.

“Seguimos trabajando en el asunto de las sanciones”, explican las fuentes diplomáticas tras la última reunión fallida: “Quizá mañana en la nueva reunión de embajadores antes de la cumbre haya más claridad y se pueda encontrar la fórmula de sancionar el petróleo ruso. Hay un deseo de los 27 de conseguirlo, es un asunto técnico que hay que terminar de cerrar por las especificidades nacionales de países que son más dependientes que otros: si eres dependiente de un oleoducto, solo pondrías un límite si hay alternativa, y los húngaros quieren garantías de fuentes alternativas. Son cosas que deberían ser solventables y creo que al final los húngaros se encontrarán cómodos. Si no hay acuerdo, no pediremos retirar el paquete, sino que significará que necesitamos para aquilatarlo, que no hemos encontrado la fórmula y necesitamos más tiempo”.

No obstante, el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, y la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, han coincidido este viernes en que las sanciones de la Unión Europea a Rusia por la invasión en Ucrania son “erróneas y peligrosas”. El portavoz de Orbán ha añadido: “Está claro que no se puede confiar en los burócratas de Bruselas ni en los partidos de izquierda para defender a los ciudadanos y las familias europeas”. Orbán y Le Pen abordaron temas relacionados con la guerra en Ucrania y sus consecuencias, así como sobre la inflación y “las políticas de sanciones erróneas y peligrosas de Bruselas”, añadió la agencia de noticias MTI.

El Consejo Europeo comienza este lunes a las 16.00, pero no se espera que los líderes sean capaces de cerrar un acuerdo tan técnico, que necesita abogados incluso para traducir las sanciones en textos legales, pero sí podrían dar directrices políticas sobre como avanzar para poder cerrarlo el miércoles o más tarde. “Hay que esperar y que Hungría reciba garantías”.

Fuentes del Gobierno holandés reconocen la complejidad de las sanciones al petróleo: “Quizá deberíamos haber empezado antes con el análisis del impacto. Ni yo sabía las consecuencias de como afecta al petróleo el mercado único y la competencia. Para ver por dentro el asunto hay que hacer mucho trabajo. Ya sabíamos que los primeros paquetes de sanciones iban a ser más mucho fáciles que los posteriores.Necesitamos tiempo, hay una presión comprensible, pero no hay razones para criticar el trabajo de la Comisión Europea”.

Si los 27 llevan cuatro semanas sin lograr un acuerdo para sancionar el petróleo ruso, más complicado serán las hipotéticas sanciones al gas. “El petróleo es la parte fácil en comparación con el gas, y ya vemos lo difícil que es. El gas será aún más difícil. Cuando hablamos de gas, tiene que ser a largo plazo y buscar la resiliencia, la inversión en renovables, aplicar el plan REPowerEU de la Comisión Europea para acelerar la desconexión de Rusia y ser más independientes lo antes posible”.

Durante la cumbre de este lunes y martes, los líderes también abordarán asuntos como los suministros alimentarios provenientes de Ucrania, bloqueados por Rusia; la confiscación de los bienes de las personas sancionadas; la senda acelerada de desconexión energética de Rusia, el plan REPowerEU de la Comisión Europea; y las necesidades de financiación de Ucrania, entre otros asuntos, como el análisis del mercado eléctrico realizado por el regulador, ACER.