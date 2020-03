Almeida toma las primeras medidas para frenar el coronavirus: cierra teatros, bibliotecas y polideportivos

El Ayuntamiento de Madrid aprueba las primeras medidas para frenar el coronavirus. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que se cierran los teatros municipales, los centros culturales y de mayores, los polideportivos, las bibliotecas y las escuelas infantiles, de música y de danza tras reunir de urgencia al equipo municipal en una Junta extraordinaria de Gobierno que ha durado tres horas. Se cancelan también eventos deportivos como la media maratón de Madrid. Las medidas, que se han tomado dentro de un escenario de "contención reforzada" declarado por el Ministerio de Sanidad, se aplicarán a partir del próximo 12 de marzo y durante 15 días "prorrogables" en función del avance del virus. El 26 de marzo se volverá a revisar la situación.

El equipo municipal ha hecho una petición al Gobierno de Pedro Sánchez para que "flexibilice la regla de gasto" ante el eventual descenso de la actividad económica en esta coyuntura de manera que puedan gastar el superávit que tiene el Consistorio. También ha confirmado que está ultimando un paquete de medidas económicas para bajar algunos impuestos a empresas, en la línea del plan de choque propuesto por Pablo Casado. "Flexibilizar la regla de gasto es un imperativo", ha dicho la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha argumentado que el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid defendió una medida similar en el mandato pasado.

Entre los centros clausurados hay grandes contenedores culturales de la capital, como el Teatro Español, Matadero, Centro-Centro, Teatro Circo Price, Centro Cultural de la Villa o Medialab Prado que van a ver anuladas todas sus funciones. "Tomamos estas decisiones para dar garantías en la prestación de servicios pero también para prevenir el contagio que se pudiera producir”, ha explicado el regidor en una rueda de prensa junto a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en el Palacio de Cibeles. El Consistorio no ha precisado a cuántas personas les afectarán estas medidas de urgencia.

Los empleados de los espacios municipales cerrados al público seguirán trabajando en sus instalaciones aunque estas estén cerradas al público, ha confirmado el Gobierno, que ha pedido "tranquilidad". "Tenemos que mantener mensaje de tranquilidad y calma. No quiere decir que ignoremos la realidad de la situación, ni que hay una epidemia. Están aumentando las personas que lo padecen", ha señalado Martínez-Almeida.

Catering para mayores y niños "vulnerables"

Además de los cierres, el Consistorio ha decretado la "limitación de la actividad" en centros de servicios sociales, para personas sin hogar, de apoyo a las familias y de atención a la infancia. También quedan recortadas las actividades grupales en centros juveniles. Para paliar el impacto de la reducción de la actividad, el equipo de PP y Ciudadanos proporcionará un catering a las "personas vulnerables" que comían en los centros de mayores y a los niños de las escuelas infantiles, si así lo determinan los servicios sociales.

El Ayuntamiento permitirá el teletrabajo a sectores "prioritarios". Esto es: los empleados municipales con afecciones respiratorias u otras patologías, a las mujeres embarazadas y a todos los que tienen que conciliar, por este orden. "La idea es que se extienda a todo el personal (40.000 personas), salvo los que tienen consideración crítica y prioritaria dentro del Ayuntamiento", ha subrayado Martínez-Almeida. Policía Municipal o Bomberos están en este último grupo. Además, el Consistorio flexibilizará, para los que acudan a dependencias municipales, "las horas de entrada y salida" para evitar el transporte público en "hora punta".

Sin problemas de abastecimiento

La vicealcaldesa también ha desmentido que en la ciudad se estén produciendo problemas de abastecimiento en los supermercados. "Todos los madrileños pueden estar tranquilos con el desabastencimiento. Madrid tiene Mercamadrid y está considerada infraestructura crítica. Tiene garantizada la entrada y el suministro y aunque haya un pico de demandas. Las reposición es prácticamente inmediata".

Quedan suspendidas temporalmente también las oposiciones en el Ayuntamiento, como también ha decretado la administración central este miércoles "Aplazamos los procesos de selección y también las acciones formativas", ha explicitado el alcalde. La atención al público de Línea Madrid, el servicio de atención a los ciudadanos, va a quedar reducido solamente a lo esencial y solo se dará citas presenciales en el caso de que la gestión "no se pueda hacer por línea telemática". En todo caso, los madrileños no podrán acudir a las oficinas a no ser de que hayan solicitado cita previa y se haya verificado este extremo. El Ayuntamiento asegura que ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid este servicio telefónico ante la saturación de sus líneas de información, ya que no tiene "problemas de espera", ha apuntado Villacís.